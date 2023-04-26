名家論壇》盧燕俐／現在可以All in台積電嗎？

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我的看法是，現在All in台積電萬萬不可。理由有三。第一，對屆臨退休或退休人士來說，應避免所有資產拿去重壓單一檔股票，畢竟個股風險大，一旦看錯趨勢，極可能辛苦一輩子的退休金，一夕就化為烏有。
退休理財最忌「貪」，退休後遭遇的生活變數也超多，像是健康因素、通膨因素等，因此，務必保留一大筆「保命的錢」，想創造現金流，務必以原已熟悉的理財工具為優先，且應嚴格控制投資比重，壓低在總資產的3成以下。
第二，台積電的長期競爭力仍在，但景氣因素和地緣風險，讓外資還未積極擁抱，股價仍有下修壓力。4月25日，台積電失守500元整數大關，儘管日前法說會，並未調降資本支出，但卻下調全年美元營收，從原先的微幅成長，到衰退1％到6％之間。
多數外資雖陸續發表中性的研究報告，卻不與實際行動畫上等號。外資擔心的是，美國經濟面臨衰退，半導體業調整庫存時間拉長，IC設計業恐第三季旺季不旺，致使原本大家期待「下半年業績大幅成長」的目標落空。
其實，台灣出口已連7黑，三月出口年減19.2％，不僅超乎市場預期，也創下14年來同期最大跌幅。已有經濟學家預言，只要美歐經濟持續疲弱，對半導體需求下降，台灣出口至少會弱到第三季。
股價領先基本面反應，現在才第二季初，如果誠如財政部所估，「整體出口表現就像在隧道內，一直要到第四季才會看到微光！」接下來的震盪與修正行情，投資人不能不謹慎。
第三，台積電該如何抄底呢？已有不少分析師就歷年合理本益比、未來成長性等等，提出「450元以下的價位最可口」，對照目前價位，約還有一成的下跌空間。仍要提醒讀者，產業狀況瞬息萬變，這次美國經濟衰退幅度是否超乎預期、台積電是否會在未來的法說跟著下調資本支出與獲利……等等，在在影響台積電的股價變化。
即使對「護國神山」有信心，All in也要在對的價位，才能賺取大波段行情。這一年來，不少網友相繼揭露自身血淋淋的例子，「拿房抵押借款一千多萬，在台積電600元時融資All in，沒想到，最後賠了快600萬元！」「眼看台積電從688跌到550，決定把結婚基金拿去All in，當股價跌破400時，女友也決心要放生我了！」
看來，想抄底成功，絕非想像中容易。用閒錢、不融資、分批向下買，看錯停損、看對加碼，以健康的投資心態，才能當個開心的台積電小股東。
●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問
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