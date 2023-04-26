乳癌新分型「HER2弱陽性」　半數轉移型乳癌患者是這類

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1/5乳癌病友是HER2陽性 標靶藥物助延命敏盛綜合醫院副院長江坤俊指出，我國一年新增超過一萬五千人罹患乳癌，相當於每35分鐘就多一名乳癌病友。而在全部乳癌病友中，約1/5屬於適合使用抗HER2標靶藥物治療的「HER2陽性」乳癌。
這類乳癌因為HER2基因過度表現，不僅癌細胞生長速度快，對於部分治療藥物也容易有抗藥性，病友即便完成手術等治療，也有較高的機會復發轉移。所幸標靶藥物問世，鎖定讓癌細胞迅速分裂生長的HER2受體攻擊，改變了HER2乳癌患者命運。
HER2乳癌新分類—HER2弱陽性乳癌HER2弱陽性（HER2-low）則可說是HER2乳癌的一種新分類！饒坤銘醫師指出，病理科醫師拿到乳癌患者的組織切片後，會以免疫組織化學染色（IHC）檢視癌細胞膜上的HER2蛋白量，依其表現量從低到高，分為「0、1+、2+、3+」等4種結果。其中，只有3+的患者，或是2+再經螢光檢驗法檢測為陽性的患者，屬於適用目前抗HER2標靶藥物的「HER2陽性乳癌」。
反而1+、2+這類HER2表現量不夠高，不足以歸類為HER2陽性，也無法使用標靶藥物。在過去，這類患者只能依據是否荷爾蒙陽性、PD-L1表現量是否夠高、有沒有BRCA基因變異等，選擇使用抗荷爾蒙治療、免疫治療或是單純使用化療等。
近年，這些HER2弱陽性乳癌患者，都可望適用抗體藥物複合體（ADC）藥物精準治療。估計除了真正檢測不到HER2的3成乳癌、以及原本2成HER2陽性患者之外，約有5成左右的乳癌患者屬於「HER2弱陽性乳癌」，可望多一種精準治療選擇。
精準治療轉移性HER2弱陽性乳癌 認識ADC藥物江坤俊醫師指出，目前針對HER2乳癌的標準治療為標靶合併化療，但化療副作用仍讓許多還者卻步，而抗體藥物複合體（ADC）直接結合標靶藥物與化療藥物，利用標靶藥物瞄準HER2接受器，帶領化療藥物精準送進癌細胞，同時施打更精準、副作用也小。過去主要接續第一線標靶組合治療之後，作為轉移性HER2陽性乳癌第二線治療藥物。
近年，「抗體藥物複合體（ADC）」適用範圍更廣。江坤俊醫師解釋，新的ADC藥物，可以搭載更多化療藥物，乘載藥物的「連接子」數量為前一代的兩倍，因此可以涵蓋到弱陽性的細胞，同時維持ADC在血液循環中保持穩定，不過早地釋放藥物到不正確的位置。
癌細胞當中其實不只是單一特性，事實上是大雜燴，只是某一種類別表現特別明顯，因此會壓制其他種類，等於HER2過度表現者，可能同時具有些微的荷爾蒙陽性癌細胞。過往ADC藥物僅針對專一種類作用，而現今部分ADC藥物所連結的化療藥物有較佳的細胞膜通透性，可以穿透腫瘤細胞膜而對鄰近的癌細胞產生毒殺效果，引發所謂的「旁觀者效應」。也就是說，不僅吞掉ADC藥物的癌症細胞會被毒死，周圍原本沒有可作為攻擊標的癌細胞也會連帶受到波及。
突破性的醫藥進展，不僅有助解決因為癌腫瘤異質性導致的抗藥性問題，也使得過往不適用HER2標靶治療的轉移性HER2弱陽性乳癌症患者多了一項治療選擇。
翻轉轉移性HER2弱陽性乳癌 ADC藥物助延命饒坤銘醫師指出，過去以ADC藥物做為轉移性HER2陽性乳癌患者二線治療，其無疾病惡化存活期中位數不到一年，現在不僅轉移性HER2陽性乳癌患者無疾病惡化存活中位數可延長至將近兩年半。HER2弱陽性患者的無疾病惡化存活期與整體存活期也能獲得有意義的改善。
他曾遇過三次復發的40歲患者，第三次終於發現屬於「HER2弱陽性」乳癌，可使用俗稱「魔術子彈」的抗體藥物複合體（ADC，全名Antibody-Drug Conjugates）藥物延續生機，至今進行兩次療程，反應也不錯。
「HER2將不再是陽性與非陽性的二分法，未來多了中間地帶，也就是弱陽性！」饒坤銘醫師指出，越來越精準的分類，也使得乳癌標靶治療更精準，治療策略更完整，不過他也提醒，ADC藥物雖然透過標靶藥物鎖定癌細胞，但也攜帶有化療藥物，在毒殺癌細胞的同時一樣可能伴隨相關副作用，提醒患者務必遵循醫囑，有助副作用管理。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57614
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