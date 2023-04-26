名家論壇》朱駿／高舉「九二共識」就是「自乾五統戰工具」

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國民黨人看到這則新聞不知心中有何感想？是否具備分析判斷的能力？今年就要面臨最嚴格的考驗。
「九二共識」連國民黨內都不贊成者頗眾，如今黨內贊成者中也有曾經白紙黑字寫過「無共識」的紀錄，柯文哲在美國當美國人與台灣及大陸留學生面直言「九二共識」是「大便」，請問，國民黨還執意要用「九二共識」有何意義？
「明年不管誰執政，沒有九二共識為基礎，兩岸一樣是無法對話」，這話說得無知魯莽，對事實基本面沒有起碼的概念，有沒脊梁與氣節的嫌疑！
台灣方面若提出「兩岸同屬一個中國」，然後「一個中國，事實表述」，拿出歷史與現實的事實基本面與一般經驗法則的邏輯，精準論述「一個中國不是中華人民共和國，也非中華民國」，老共能否認嗎？越否認，台灣方面可以接著挑出他們否認之說詞中必然出現的扭曲與不實之處，根據事實基本面與一般經驗法則的邏輯予以批駁，老共就會越難堪，台灣可奪回不少兩岸發言權與主導權！問題恐怕在國民黨沒膽沒脊椎，自然就無此見識，無此能力。
「兩岸同屬一個中國」，這個中國當然不歸屬中華人民共和國政權，既是迄今的事實基本面，也是國際政治中主流國家「一個中國政策」的現實（在中美建交公報中，中華人民共和國只是政府），覆蓋事實基本面的幅度非常大。
事實是有力量的，站在這個立場上發展論述，提出政治戰略，最容易穿透人心，而人心是最大的政治，兩岸問題是政治體制差異造成的，台灣要有根據事實基本面與一般經驗法則之高超的政治戰略，才有機會讓中共不敢輕易撕毀自己「中國人不打中國人」的承諾，而保住和平。舔共與抗中都只會令台灣處境危殆，殊途同歸於中共的專制統治。
台灣應有政黨特別是國民黨要勇於向民眾說大實話，「兩岸同屬一個中國」是迄今牢不可破、未來也難以改變的的事實與現實，民進黨把中國送給中共就是把我們自己送給中共，承認中共對我們具有法理上管轄的正當性；同時也要坦白向民眾承認，一中不是中華民國，也不是中華人民共和國，「各表」是大妄想。只有老老實實地站在事實基本面上發展新好政治戰略，台灣才能以小搏大，開創有利於己的新好出路。
有國民黨人認為，「兩岸同屬一個中國」不具備可操作性，如果貼合事實程度大的命題無法操作，「九二共識，一中各表」是虛構下阿Q式的空想謊言，為與事實基本面與國際現實落差極大的片面主張，已被戳穿的謊言難道就有可操作性？不就是這種偏執的操作才讓國民黨衰弱到今天的地步嗎？「兩岸同屬一個中國」不具備可操作性的論斷，是主觀的腦力、脊梁與膽識問題，是暴殄客觀形勢的資藉，衰弱是自作自受的報應罷了。
同時，國民黨內有許多跟隨主流民意的聲音，似乎振振有詞，頗為在理，但禁不起分析。今天的主流民意是民進黨20多年來以扭曲的論述營造出來的結果，這中間最大的助手就是國民黨的論述怠惰、無知與怯懦。如果跟著今天的主流民意走，就是要當民進黨的轎夫與跟班而已，人民不如就選民進黨，更貨真地道，那還怎麼重返執政？
20年前，今天的主流民意是相當少數的民意，而今天的主流民意已將台灣推至兵凶戰危、被美國嚴重剝削、有可能淪為美國的第二個類烏克蘭之工具的處境，為了台灣的前途與人民的福祉，國民黨有什麼理由支持民進黨營造出的主流民意，而不提出根據事實基本面與一般經驗法則的新號召與新政治戰略，努力喚醒群眾，營造新民意？繼續怠惰軟弱，同時既舔共又親美，投機行險，寄望老天掉餡兒餅送到口邊，能行嗎？
事實一再呈現與示警，國民黨若再盲目堅持「九二共識」，就是自甘墮落為中共之「自乾五統戰工具」，「九二共識又活過來了」就是要將國民黨再從衰弱推向死亡的命題。國民黨搞到今天這副德行，是天意，還是人禍？
●作者：朱駿／時事評論人
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