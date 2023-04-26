母親節2大百貨拼了！新光限7天「滿千送千」 SOGO一招先賺800元
百貨年度大檔母親節來了！兩大龍頭業者最先開跑，新光三越4/27開始登場前七天，全館單筆滿千送千點，消費使用skm pay滿額再送1,000元抵用金。遠東SOGO則從4月29日推「寵愛媽咪 珍馨回饋」，全館百貨8折起，提前下載APP可領800元購物金，指定商品類別滿2000元可抵用100元一張，刷國泰世華CUBE卡最高可領回饋14%點數。
記者鍾怡婷/綜合報導
新光三越「哥哥爸爸站起來」檔期，自4月27日起首7日，會員獨享台北南西店、信義新天地、台中中港店、台南新天地全館，單筆買滿5,000元送2,000點skm points；其他店與skm online全館單筆滿3,000元贈2,000點；，以skm pay單筆消費滿3,000元加碼給300元電子抵用金、6,000元加碼給1,000元抵用金，買名品珠寶、大家電、法雅客、[i]Store單筆滿1萬元領4,000點。
新光三越表示，疫情後來客數逐漸回升，尤其2023年整體業績成長約10%，以服飾、餐飲銷售成績亮眼，增加2位數，預期這波母親節大檔期可以創下45億元營收，估年增幅約15%。而百貨另一大龍頭遠東SOGO則表示，目前來客數已回到疫情前狀態，預估這波檔期有機會達到33億元，尤其是化妝品熱銷的忠孝館，可望創下5.5億元業績。
據悉，遠東SOGO母親節檔期4月29日上陣，到5/14(日)一連16天全館商品8折起，下載APP先領800元指定分店購物金；化妝品、香氛、服飾單筆滿5,000元送400元電子券；指定精品滿2萬元贈2,000元抵用券、大家電滿1萬元拿500元電子券；線上購物母親節也有8%回饋，滿5000元現折400元；以HAPPY GO交易滿1000元，可領取來店消費禮。