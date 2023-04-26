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聯華食品員工「逃錯路線」！消防揭3大正確觀念：拿濕毛巾秒錯

▲聯華食品工廠，昨（25）日清晨發生火警，目前已知釀7死，彰化縣消防局員林分隊在臉書上揭火場逃難的3大迷思，同時提醒民眾遇火災時千萬不要往上跑！（圖／翻攝畫面）
▲聯華食品工廠，昨（25）日清晨發生火警，目前已知釀7死，彰化縣消防局員林分隊在臉書上揭火場逃難的3大迷思，同時提醒民眾遇火災時千萬不要往上跑！（圖／翻攝畫面）

記者周淑萍/綜合報導

位在彰化縣的聯華食品廠昨（25）日清晨發生奪命大火，釀7死15傷；根據了解，有多名員工從2樓往上跑到4樓冷凍庫等待救援，消防人員指出，這火場逃生的致命錯誤，彰化縣消防局員林分隊直接示警3大錯誤迷思，包含花時間找濕毛巾摀口鼻、向高樓層避難甚至躲進廁所都是「錯誤」觀念。

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員林消防分隊與員林義消一分隊在臉書上Po文提醒，火場逃生錯誤三迷思：

❌迷思1：拿濕毛巾摀口鼻，是浪費時間

原因：當在火場內最重要的就是把握時間逃生，不要浪費時間找濕毛巾，且濕毛巾並無法防止吸入濃煙及有毒氣體，此舉反而浪費寶貴的逃生時間。

❌迷思2：向上逃生，反而往濃煙最多的地方跑

原因：濃煙上升的速度是每秒3~5公尺，且濃煙往往蓄積在上面樓層，所以我們往上逃不僅無法逃離濃煙，反而有可能往濃煙最多的地方跑去。

❌迷思3：躲進廁所，無法隔絕濃煙

原因：廁所一般都是不耐高溫的塑膠材質，一旦遇到高溫馬上融化，且廁所門一般留有通風氣窗，無法隔絕濃煙，反而暴露危險。

火災發生最重要的事情是活下來，不是逃出去，以往發現有很多案例是屋主逃了出去，卻倒在了樓梯口，因為吸入了過多的濃煙，導致窒息身亡。
 

▲聯華食品彰化北斗廠今（25）日清晨6時許發生火災，有20多人受濃煙嗆傷，其中7人宣告不治。（圖／翻攝畫面）
▲消防單位提醒，火場逃生要把握黃金逃生時間，且要往低樓層逃生才是正確的觀念。（圖／翻攝畫面）
📍火場逃生正確觀念

  1. 把握黃金逃生時間，小火淡煙快逃，濃煙關門避難
  2. 向下逃生或是原樓層相對安全區避難
  3. 千萬不要躲進廁所
📍遇到濃煙需要關門避難的時機

  1. 火災已經成長到濃煙密佈的情況。
  2. 所在的建築是鋼筋混凝土、磚造耐燃建材
  3. 避難空間的門必須是實木或更堅固的門
  4. 避難空間關上門之後要能夠氣密（不能有玻璃氣窗）
  5. 關上門確定不會有濃煙進入之後，才可以嘗試開窗呼救，也可以打119求救，告知避難的位置。

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