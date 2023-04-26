聯華食品員工「逃錯路線」！消防揭3大正確觀念：拿濕毛巾秒錯

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❌迷思1：拿濕毛巾摀口鼻，是浪費時間
原因：當在火場內最重要的就是把握時間逃生，不要浪費時間找濕毛巾，且濕毛巾並無法防止吸入濃煙及有毒氣體，此舉反而浪費寶貴的逃生時間。
❌迷思2：向上逃生，反而往濃煙最多的地方跑
原因：濃煙上升的速度是每秒3~5公尺，且濃煙往往蓄積在上面樓層，所以我們往上逃不僅無法逃離濃煙，反而有可能往濃煙最多的地方跑去。
❌迷思3：躲進廁所，無法隔絕濃煙
原因：廁所一般都是不耐高溫的塑膠材質，一旦遇到高溫馬上融化，且廁所門一般留有通風氣窗，無法隔絕濃煙，反而暴露危險。
火災發生最重要的事情是活下來，不是逃出去，以往發現有很多案例是屋主逃了出去，卻倒在了樓梯口，因為吸入了過多的濃煙，導致窒息身亡。
📍火場逃生正確觀念
- 把握黃金逃生時間，小火淡煙快逃，濃煙關門避難
- 向下逃生或是原樓層相對安全區避難
- 千萬不要躲進廁所
- 火災已經成長到濃煙密佈的情況。
- 所在的建築是鋼筋混凝土、磚造耐燃建材
- 避難空間的門必須是實木或更堅固的門
- 避難空間關上門之後要能夠氣密（不能有玻璃氣窗）
- 關上門確定不會有濃煙進入之後，才可以嘗試開窗呼救，也可以打119求救，告知避難的位置。