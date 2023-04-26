馬英九遭希臘論壇矮化頭銜 邱太三：不無跟對岸有關聯
前總統馬英九應邀將出席希臘「德爾菲經濟論壇」，論壇官網先是將馬英九頭銜列為「台北前總統」，經外交部抗議後更名為「台灣前總統」，未料近來又被改為「台北前領袖」。對此，陸委會主委邱太三今（26）日於立法院答詢說，不曉得是否受中國壓力，該單位每年都會邀請中國遠洋集團，不無跟對岸有關聯。他也呼籲馬，本身應思考以此身分定位去，是否符合國人期待？
記者翁子竣／台北報導
立法院內政委員會今上午進行總質詢，民進黨立委張宏陸詢問，馬英九明要出席在希臘舉行的「德爾菲經濟論壇」，先前將馬稱為「台北前總統」，後來外交部抗議改為「台北前總統」，現在卻又變成「台北前領袖。」
邱太三答詢說，據他個人瞭解，馬英九要去參加該論壇，政府部門是到新聞曝光才知道，因為被矮化外交部也積極跟主辦單位溝通協調，後來經同意更換，沒想到後來又變，是否受中國壓力不曉得，又回到台北的定位上，外交部已經做了很大努力。
邱太三強調，了解該單位的背景，每年基本都有邀請中國遠洋集團，不無跟對岸有一些關聯，這是他個人觀察。他認為，馬英九雖現在沒有正式官職，但還是授有一些禮遇規定，恐怕馬自己要考量，這樣的身分定位去，是否會符合國人期待？