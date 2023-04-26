張育成「鉤狀骨」骨折將開刀！醫揭受傷原因 最快復原時間出爐
台灣職棒旅美好手張育成昨（25）日比賽時，因為揮棒導致手部疼痛傷退，今（26）日確認為「鉤狀骨」骨折，預計將休席6週左右，台灣運動醫學會前理事長葉文凌表示，鉤狀骨傷勢是棒球員腕部最常受到傷害的類型，受傷時會異常疼痛，往往只能透過手術治療，復原時間則與手術方式有關，如果只是移除小骨頭，一個月即可恢復。但如果是內固定骨折，基本上要半年以上才能上場。
記者張志浩/綜合報導
針對張育成傷勢，葉文凌指出，腕關節構造十分精緻，包括八塊形狀各異、大小不一的骨頭，由於人類的手部功能複雜，常要多向移動、轉動，因此骨頭需要精密且又可以用足力氣，而「鉤狀骨」就是在方方的骨頭上，多出一個鉤鉤，可以隔絕正中神經和屈小指肌腱，同時也是韌帶的附著點。
不過突出一個鉤鉤，也導致其很容易被外物擊傷，例如球直接擊中、握棒時被棒子碾壓導致受傷，不過葉文凌強調，包括張育成在內，棒球員鉤狀骨傷勢更多是因為「經年累月的慢性傷害」，鉤狀骨過去出現微小骨折後，只要再一點點力量，即足以讓它完全斷裂，骨折後肌腱、韌帶也同時會被拉扯，並觸動旁邊的正中神經，因此疼痛往往十分劇烈。
葉文凌說明，鉤狀骨骨折後，通常只能手術治療，因為保守治療並無效果，若只是移除小骨頭，1個月即可恢復，但如果是「內固定骨折」，基本上要半年以上才能復原並從事劇烈運動；葉文凌補充，有時在腕部急速扭轉時，在尺側的「三角軟骨複合體」也會受傷，因為它𠄘受腕部和遠端尺骨的夾擊和扭力，如果力量過大也有可能破裂，不過以這次張育成的反應來看，主要仍是鉤狀骨骨折帶來的影響，期盼張育成能儘早回到球場奮戰。