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馬英九被矮化仍執意訪希臘　陳建仁不解：相信多數人會選擇取消

▲馬英九頭銜被矮化仍執意出訪希臘，引發論戰。（資料照／記者葉政勳攝）
▲馬英九頭銜被矮化仍執意出訪希臘，引發論戰。（資料照／記者葉政勳攝）

記者黃宣尹／台北報導

前總統馬英九繼日前出訪中國屢爆爭議外，現出訪希臘又被爆出頭銜被矮化為「台北前總統」、「台北前領袖」，且馬辦竟轟是蔡政府無能，引發譁然與論戰。行政院長陳建仁今（26）日被問及此事時表示，馬英九是中華民國前任總統，代表的是國家的尊嚴還有主權，如果看到主辦單位把頭銜改來改去，相信多數人會因此取消行程。

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馬英九已展開希臘出訪行程，不過繼日前頭銜先被矮化為「台北前總統」，經外交部抗議後修正，現又二度被矮化成「台北前領袖」，而馬辦卻砲轟蔡政府無能，且執意出席，引發論戰。

陳建仁今日被問及此事時表示，馬英九是中華民國前任總統，代表的是國家的尊嚴還有主權，這是主辦單位用不適當名字稱呼他，是對馬英九不禮貌、不尊重，對馬英九來說是很大考驗。

陳建仁說，每一個人看到主辦單位把自己的名稱改來改去，相信絕大部分人都會因此取消去演講。

另外，談到前白宮國安顧問波頓（John Bolton）訪台，陳建仁表示，歡迎理念相同國際人士訪台，並對國際安全、區域穩定提供寶貴意見。

陳建仁說，台灣面對中國脅迫，國安會以及國防部都隨時掌握相關狀況，也有做超前佈署及因應，也很樂意看到理念相同的國家跟台灣在防衛上互相合作、遏止威權脅迫，更重要的是當大家團結在一起時就會更堅強。

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