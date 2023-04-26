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江蕙封麥8年「身邊有個他」親揭2超狂新身分！神祕退休生活曝光

▲台語歌后江蕙封麥8年，她日前接受媒體訪問，親自揭開2個超狂新身分，二姐神祕的退休生活也隨之曝光。（圖／翻攝江蕙臉書，2016.12.20）
▲台語歌后江蕙封麥8年，她日前接受媒體訪問，親自揭開2個超狂新身分，二姐神祕的退休生活也隨之曝光。（圖／翻攝江蕙臉書，2016.12.20）

記者郭佩蓉/綜合報導

61歲台語天后江蕙（二姐）自2015年宣布「封麥」告別歌壇，不少歌迷仍相當關心她的退休生活。引退8年的她，先前才和王力宏、林心如、霍建華聚會歡唱，影片曝光後引起正反評價。近日，她在住家附近、大安森林公園周圍被捕獲，身旁還多了一個「他」，事後二姐也接受媒體訪問，親口曝光近況，表示自己多了兩個新身分，分別是宜蘭國立傳統藝術中心董事和大安森林公園之友基金會董事，而身邊那個「他」的真實身分也隨之曝光。

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▲台語天后江蕙熬夜在家看世足轉播。（圖／翻攝江蕙臉書 , 2018.07.03）
▲台語天后江蕙有了兩個新身分。（圖／翻攝江蕙臉書 , 2018.07.03）
日前微博流出一段江蕙與友人聚會歡唱的影片，二姐低調的私生活意外曝光，引起網友正反評價，有人質疑江蕙封麥後為何還在唱歌，對此，根據《自由時報》報導，江蕙知情後笑說網友很可愛，表示自己9歲開始唱歌，唱歌這件事早已成為靈魂的一部分了，雖然沒有公開演出了，但私下還是很愛唱，還稱自己有時會在家開演唱會，連唱7小時也沒關係，因為不用擔心超時，累了還可以先休息吃飯，接著繼續唱。

▲▼王力宏展現實力派唱功，江蕙隨興唱和。（圖／翻攝自微博）
▲江蕙（右）日前和星友們聚會，王力宏（左）展現實力派唱功。（圖／翻攝自微博）
此外，江蕙也透露自己卸下歌手身分以後，多了兩個新身分，分別是宜蘭國立傳統藝術中心董事和大安森林公園之友基金會董事，但她藝術中心的名片目前為止僅發出一張，對象則是妹夫。先前住在關渡的江蕙，現在搬到大安森林公園旁的「元利信義聯勤」，成為周杰倫、昆凌鄰居，有死忠歌迷知情後，甚至還在公園拿大聲公喊：「二姐請我喝咖啡！」

▲江蕙催生周杰倫、昆凌第三胎內幕曝光。（圖／杰威爾音樂提供）
▲江蕙（右）搬到元利信義聯勤，成為周杰倫（左）、昆凌鄰居。（圖／杰威爾音樂提供）
報導也指出，江蕙平時會到大安森林公園運動，「野生二姐」4月兩度被捕獲，一次是在上班族未下班之時，另外一次則是市民早已入睡的深夜時分，江蕙身材依然窈窕纖細，玲瓏有致，且還會在公園內做瑜伽、大展拳腳功夫，出拳踢腿都架勢十足；至於二姐身旁打扮中性的「他」是誰，據悉，他是二姐的助理，有他陪在二姐身邊，也讓二姐家人們較為放心。

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