動手做大馬傳統早餐　新住民介紹母國文化

移民署新竹縣服務站邀多元文化講師與新住民朋友分享「視」吃大馬早餐，由來自馬來西亞的講師駱秀娥介紹當地獨特地早餐文化，從打招呼方式、用餐的特色地點、飲「水」點餐方式到多元早餐類型，讓學員們紛紛讚嘆，真是大「飽」眼福。
記者賴正琳／綜合報導
在去(111)年正式成為多元文化師資的駱秀娥跟學員們分享，馬來西亞是由多元族群所組成，從語言、文化到飲食就可以發現。舉例來說，大馬人說話時，一個句子可能夾雜了3至4種語言，飲食方面就更不用說了，從中華料理、南洋美食到印度菜，當地的菜色可說是琳瑯滿目。秀娥老師說，在大馬如果想挑戰連續三天，每餐都吃不同國家的料理，可說是「一塊蛋糕」般輕而易舉！此外，大馬的早餐文化也是一門特別學問，在台灣我們早上會問候：「吃飽了嗎？」，在大馬則會說：「吃Kopi了沒？」；早餐的類型不是台灣常見的中、西式兩種選擇，當地人非常喜愛到飲食中心吃早餐，從海南雞飯、港式燉湯、拉麵、炒粿條到水餃等都很受當地居民歡迎。馬來西亞只要飲料都稱之為「水」，在介紹到道地的點「水」方式時，老師更將咖啡、拉茶及紅茶的點餐小秘訣列成一張表說明，學員們聽完都表示大開眼界，下次去馬來西亞玩，一定要親自體驗入境隨俗的點餐方式，品嚐一杯「Kopi C」咖啡加淡奶白糖！
新竹縣服務站專員蕭綉如表示，移民署為鼓勵新住民參與公共事務，自110年至111年間辦理「新住民多元文化人才培訓計畫」並建立多元文化講師資料庫，提供各界與企業延攬聘用，除了增加新住民及新二代的社會參與度外，更期望讓新住民們發揮所長將母國文化在台發揚，提升我國多元文化視角。這次的家庭教育課程結合「大馬早餐文化」的視覺「饗」宴課程，收到學員們表示獲益良多的正向回饋，未來服務站將增加與多元文化講師的合作，搭配各種不同的主題，提供多元化國際交流活動，讓參與的新住民及家屬對於不同國家的文化及生活，有更深入的理解與尊重。