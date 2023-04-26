揭林為洲「炒地皮撈1.2億」挨告！黃國昌：有國民黨真是台灣悲哀
國民黨立委林為洲遭前立委黃國昌揭露，涉嫌炒賣農村重劃地，低價承接「抵費地」隨後高價轉手，海撈1.2億元，事後林為洲對黃國昌提告，昨（25）日黃國昌透露自己收到不起訴處分書，士林地檢署載明「黃國昌於臉書粉絲專頁所述之事實，並無與事實相違之處」，對此，黃國昌嘲諷林為洲是地檢署認證的「農村炒地煉金術」。
記者孫唯容／綜合報導
2022年8月17日，黃國昌在中國國民黨中央黨部前召開記者會，揭露立法委員林為洲在新竹縣透過參與農村土地重劃，低價承接「抵費地」、再高價轉手套利的農村炒地煉金劣行。當時，黃國昌質疑中國國民黨提名這樣的人參選竹北市長，還有什麼臉面闊談居住正義？面對黃國昌的質疑，林為洲決定提告。
黃國昌表示，自己昨天已經收到不起訴處分書，心情是又驚又感慨，驚訝的是，檢察官完全沒有傳喚，就決定不起訴，也感慨自己在去年夏天就已預告自己都是講真話，林為洲到底要告自己什麼？
黃國昌指出，士林地檢署在不起訴處分書中直接表明，「黃國昌於臉書粉絲專頁所述之事實，『並無與事實相違之處』，與自己當初所說的，毫無二致。」他也痛批，林為洲明明知道自己」說的都是真的，還硬要濫行提起告訴，不僅是浪費司法資源，更是自取其辱。
黃國昌表示，中國國民黨主席朱立倫，對於去年不顧年輕世代的怒吼，執意提名在農村炒地煉金的林為洲參選竹北市長，實在應該出面向所有關心居住正義的市民鄭重道歉。
黃國昌也說，一位最大在野黨的前黨鞭，「以身作則」炒地皮，被揭穿後還濫行告訴，也難怪全國的炒地集團橫行，把房價、地價愈炒愈高，壓垮下一代的未來。「我再講一次，有這樣的最大在野黨，真的是臺灣的悲哀。」