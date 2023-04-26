柬埔寨獲中國銀彈　東南亞運動會免費吃住開先例

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柬埔寨總理洪森（Hun Sen）24日加碼指出，將為參賽的各國運動員支付每人每天50美元的食宿費用。洪森說，這筆費用預計達700萬美元將由柬國承擔，「這一決定在東南亞運動會歷史上是前所未有的」。
柬埔寨華文媒體「柬中時報」報導，洪森表示，這次東運會將推出「三免福利」，包括免費送票給所有民眾、免費為所有體育代表團提供餐飲和住宿，還有免費向所有國家提供轉播權。
越南媒體越南快訊（VnExpress）報導指出，柬埔寨為了這次東運會狠砸1.6億美元預算用於建設位在金邊的摩羅多克泰科國家體育園區（Morodok Techo National Sports Complex），這也是東南亞第2大體育場。
世界銀行（World Bank）數據顯示，柬埔寨2021年的國內生產毛額（GDP）為270億美元。換算下來，籌辦東運會的支出占GDP的0.74%，比率較上一屆東道主越南高出53倍，越南當時花了5100萬美元，占GDP的0.014%。
分析認為，柬埔寨這次出手闊綽，有賴中國的銀彈支持。新加坡「亞洲新聞台」（Channel NewsAsia）報導，中國將全額負擔摩羅多克泰科國家體育園區的建設費用，進而對東南亞展示自身軟實力。（編輯：張芷瑄）1120426