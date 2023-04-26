聰明報稅／超補綜所稅申報攻略來了　7張圖讓你一次搞懂

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要注意的是，配偶雙方都有所得時，各類所得可擇選分開計稅（合併報稅），可依所得結算試算最有利的計稅方式，並決定哪一方作為納稅義務人。
至於誰可以列報扶養？報扶養一定划算嗎？財政部指出，直系尊親只要年滿60歲可直接列報，未滿60歲須無謀生能，若是兄弟姐妹共同扶養，應自行協議1人報扶養；子女部分未滿20歲可直接列報扶養，年滿20歲須在校就學或身心障礙或無謀生能力，離婚伴侶共同扶養則應協議1人扶養。
另外，同胞兄弟姐妹未滿20歲可直接列報扶養，年滿20歲則須在校就學或身心障礙或無謀生能力；其他親屬或家屬若未滿20歲要列報，要同居一家永久共同生活且具家長家屬關係，互負扶養義務且確實有扶養事實，滿20歲，除要符合上述條件，還須符合在校就學或身心障礙或無謀生能力。不過，財政部也提醒，扶養親屬的所得要併入所得總額一起計算，因此親屬的所得要低於免稅額及適用扣除額，報扶養才划算。
至於如何計算「綜合所得淨額」？財政部說明，「所得淨額」即所得總額扣除免稅額、標準或列舉扣除額、特別扣除額、基本生活費差額。而「應納稅額」依不同所得淨額，對應不同稅率，計算公式即「所得淨額*適用稅率-累進差額」。
而所謂「 累進差額」即綜所稅採分段課稅，111年度綜所稅速算公式如下：所得淨額在56萬以下*稅率5%-累進差額0；所得淨額56萬至126萬*稅率12%-累進差額3.92萬；所得126萬至252萬*稅率20%-累計差額14萬元；所得252萬至472萬*稅率30%-39.2萬；所得淨額472萬元以上*稅率40%-86.4萬。假設所得淨額70萬元，應納稅稅就是56萬*5%+14萬*12%=3.92萬元。
雖然「應納稅額」就是全部該繳的稅，但財政部指出，有些所得像薪資會預先扣繳稅款，所以要再扣除已扣繳稅額及可抵減稅額，才是最後真正要補繳的稅，如果是負數就表示可以退稅，但要完成申報才能退稅。
至於有哪些是可扣繳稅額？像是薪資、租金、佣金、權利金、競技競賽或機會中獎獎金、退休金、資遣費、退職金、離職金、終身俸、執行業務者之報酬等所得，都是須預先扣繳稅款。
可抵減稅額又有哪些？像是股利及盈餘可扣抵稅額、投資抵減稅額、重購自用住宅扣抵稅額、大陸地區已繳納所得稅可扣抵稅額。
不過，財政部強調，申報跟繳稅是兩回事，在所得總額未超過免稅額及標準扣除額合計數，可免辦綜所稅申報，例如111年單身收入未達21.6萬元，與配偶合併申報收入未達43.2萬元，若有扶養親屬要另外加計。
至於大家常說年收入達多少不用繳稅，這是指「所得總額」未超過免稅額、標準扣除額及特別扣除額合計數，以111年度年薪收入單身未達42.3萬、雙薪家庭未達84.6萬、雙薪4口之家（含2名5歲以下子女）未達127萬元。雖然免繳稅，但由公式可知還要減除「扣繳稅額及可抵減稅額」，若為負數可退稅，只是要依法申報才能退稅，若未申報，核課期間也會從5年延長至7年。
當然，如果採網路申報，國稅局會就蒐集而來的所得及扣除額等資料幫大家試算，登入網路申報系統（可用電腦或行動裝登入），就能下載自己的報稅資料，再依系統指示操作，不只自動試算最有利申報結果，如需繳稅最後步驟也會引導。財政部也再次強調，申報跟繳稅是2件事，繳完稅後，請務必確認申報資料是否上傳成功。
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