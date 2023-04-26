公視法修法調降董監事門檻　藍委憂成大內宣工具、改明天逐條審查

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此次共計修正條文17條，包括打破公視經費上限限制的必要性，修法明訂「每年依公視業務運作需求及年度工作計畫，檢討調整編列預算」；將董監事選任門檻降低，從現行3/4降為2/3；其他還有國際及多元族群頻道法制化、回歸財團法人法規範等。
今天甫開議，多位國民黨立委就手持「調降董監門檻、假改革真酬庸」標語抗議，並上台表達意見，認為《公視法》修法爭議多，要求今天僅詢答、明天再逐條審查。
立委曾銘宗表示，《公視法》設立至今26年來，董監事皆維持3/4的高門檻，就是要維持公共電視獨立性、公共性，行政院版調降為2/3，不符合社會期待，國民黨團持反對態度，要求今天委員會只做詢答、不要進行相關審查，建議立委們再聽聽各界意見，確實維護公共電視獨立性與公共性。
立委鄭正鈐質疑，鬆綁補助預算、加上董監事門檻下修，公共電視的獨立性與公共化還能持續維持嗎？「公共電視還是公共電視嗎？」擔憂公共電視成為政府大內宣、為特定政治團體發言的工具，修法有瑕疵。
立委林思銘說，若以董事長難產為由下修，那下修後董事長選任就完全沒問題了嗎？他指出，被提名人遴選資格的程序正義比較重要，應思考該如何確保行政部門提名的這些人選，具有擔任董事的條件，但在院版修法內容中，不見公開遴選過程及明確遴選審查程序，質疑民進黨倉促修法，只是想選出聽從黨意的董事長、讓公視變成黨營事業，外界也不斷質疑政府透過公視進行大內宣、大外宣，讓公視距離獨立、公正、客觀越來越遠。
立委鄭麗文則建議應辦理公聽會，傾聽各界民意。
立委張廖萬堅表示，公共電視兩大核心問題，就是財政以及董監事選任高門檻問題，這些年來，不論誰執政，都遇到董監事選任拖延的狀況，代表制度設計有問題，若不解決，公共化、多元性、自主性會變成口號，很多專家學者、媒體改造學社朋友也都很關注修法，「不趕快修會來不及」。
立委吳思瑤認為，「今天沒辦法正式審查、加速審議，有小小的遺憾」，但尊重朝野和諧，用最後時間詢答。她強調，此次《公視法》修正17條，許多修正對公視而言都是重要的改革，「我們等了10多年」，不應該只聚焦調降董監事門檻。
立委范雲指出，《公視法》已長達13年未修法，其中包括公視每年9億經費的緊箍咒，以及選任門檻過高，導致董事會改組多次延宕，甚至長達2年968天未能選出新任董事的問題，都有望在本次修法獲得解決。
她提到，自己的修法版本有3大重點，除了降低董事會選任門檻、增加公視資源挹注外，更要強化外部課責，包含納入公共價值評量作為每年預算編列的參考，以可衡量的方式向大眾說明， 每一位公民付出的國家預算所獲得的成果，落實全民監督、媒體問責。