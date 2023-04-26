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能高安東軍山難2死！「失溫3小時內致死」　醫授6招救命、2穿搭NG

▲演員趙駿亞日前分享能高安東軍縱走，曾形容該處是「沒有山屋可以擋風遮雨的縱走」。（圖／翻攝趙駿亞駿臨天下粉絲部臉書）
▲演員趙駿亞日前分享能高安東軍縱走，曾形容該處是「沒有山屋可以擋風遮雨的縱走」。（圖／翻攝趙駿亞駿臨天下粉絲部臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

登山熱門路線能高安東軍縱走日前不幸發生2死山難，腳程較慢的56歲美籍華裔女教授疑因高山症發作釀憾，而45歲陳姓領隊則是失溫不治。對此，高山醫學專家王士豪表示，能高安東軍屬於缺乏森林覆蓋的裸露地形，天氣不佳時沒有遮蔽，更容易因為風雨直接吹襲而失溫，而發現夥伴失溫時要避免喝酒、儘快下撤，6動作與死神搶命，提醒別穿棉內衣與牛仔褲上山。

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台灣野外地區緊急救護協會理事長、急診醫師王士豪前天（24）在臉書貼文，分享「關於在高山上失溫，25個您一定要知道的重點」，指出台灣山區失溫多半發生在春、夏、秋三季，「因為大家容易忽略氣候變化，加上大雨造成失溫的風險」，而一旦發生登山夥伴意識改變，就要立刻聯想是否是高山症、低血糖、低體溫（失溫）等，辨別方式是「摸體溫看身體是否濕冷、回溫或下撤後觀察變化」。

▲登山熱門路線能高安東軍縱走日前不幸發生2死山難。（圖／翻攝花蓮縣消防局特種搜救大隊臉書）
▲登山熱門路線能高安東軍縱走日前不幸發生2死山難。（圖／翻攝花蓮縣消防局特種搜救大隊臉書）
嚴重失溫，可能在3小時內就會奪走病患的生命。失溫死得比高山病還快！」王士豪指出， 在野外現場以瑞士失溫分級系統來做失溫嚴重度判斷，當中心體溫為35°C到32°C時為第一級失溫，意識清楚但身體功能略下降，第二級失溫的中心體溫約是32°C到28°C，「一旦進入瑞士失溫分級系統第二級失溫，死亡率就非常高了」

王士豪指出，當發現夥伴失溫時，可在現場採取以下6動作，與死神搶命：
1、確保救援者的安全，不要增加失溫的人數，不要讓自己也成為失溫的病患。
2、阻斷「傳導、對流、及蒸發」：尋找遮蔽，脫離濕冷的環境、移至溫暖處。除去潮濕的衣服、換上乾燥的衣服或乾燥的裝備。使用睡墊、乾報紙、睡袋、大背包、露宿袋、塑膠袋、同伴來阻絕寒冷。
3、適時給予補充食物及飲水，提供身體能量來維持顫抖反應！
4、意識清醒且不會嘔吐的病人可以給予溫暖的飲料：溫紅糖水及熱薑湯。
5、避免喝酒。
6、儘快下撤、求救。

「低體溫最好的治療是預防、不要讓自己變成失溫的病患。」王士豪提醒，入山前一定要確保有完善的裝備，「三層穿法，外層防水防風，中間保暖層，內層排汗，且禁止穿棉質內衣及牛仔褲上山」，一旦在風雨中感到寒冷，並且開始劇烈顫抖時，「這代表核心體溫大概是攝氏35度」，就要立刻脫離寒冷的環境、避難、並開始做回溫處置


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