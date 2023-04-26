能高安東軍山難2死！「失溫3小時內致死」　醫授6招救命、2穿搭NG

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「嚴重失溫，可能在3小時內就會奪走病患的生命。失溫死得比高山病還快！」王士豪指出， 在野外現場以瑞士失溫分級系統來做失溫嚴重度判斷，當中心體溫為35°C到32°C時為第一級失溫，意識清楚但身體功能略下降，第二級失溫的中心體溫約是32°C到28°C，「一旦進入瑞士失溫分級系統第二級失溫，死亡率就非常高了」。
王士豪指出，當發現夥伴失溫時，可在現場採取以下6動作，與死神搶命：
1、確保救援者的安全，不要增加失溫的人數，不要讓自己也成為失溫的病患。
2、阻斷「傳導、對流、及蒸發」：尋找遮蔽，脫離濕冷的環境、移至溫暖處。除去潮濕的衣服、換上乾燥的衣服或乾燥的裝備。使用睡墊、乾報紙、睡袋、大背包、露宿袋、塑膠袋、同伴來阻絕寒冷。
3、適時給予補充食物及飲水，提供身體能量來維持顫抖反應！
4、意識清醒且不會嘔吐的病人可以給予溫暖的飲料：溫紅糖水及熱薑湯。
5、避免喝酒。
6、儘快下撤、求救。
「低體溫最好的治療是預防、不要讓自己變成失溫的病患。」王士豪提醒，入山前一定要確保有完善的裝備，「三層穿法，外層防水防風，中間保暖層，內層排汗，且禁止穿棉質內衣及牛仔褲上山」，一旦在風雨中感到寒冷，並且開始劇烈顫抖時，「這代表核心體溫大概是攝氏35度」，就要立刻脫離寒冷的環境、避難、並開始做回溫處置。