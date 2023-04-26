檢察長人事！法務部擬建立多元管道　劍青檢改肯定

全國檢察長人事異動名單公布後，竟爆出遴選過程中有不當請託、過度聯絡等情事，檢改團體「劍青檢改」要求法務部建立公聽會制度，獲法務部正面回應。法務部25日晚間表示，擬建立遴選多元管道，協助檢審委員認識參選遴選者。劍青檢改今（26）日表示，肯定法務部開啟檢審公聽會改革，相信是檢察人事制度邁向更完善的一步。
記者潘千詩／台北報導
法務部25日表示，近日有檢察同仁建議，檢察長遴選可辦理類似候選人公聽會制度，經研擬後，為協助檢審委員能經由多元管道認識參加遴選者，支持爾後辦理檢察長遴選時，建立多元管道，讓所有檢審委員均能獲得充足的資訊，從眾多候選人中選賢與能，提出擬任檢察長職缺二倍之適當建議人選，再由部長遴選出最適任之檢察長人選。
對於法務部正面回應，劍青檢改表示，檢察長遴選機制，是由檢審會篩選2倍入圍，提供法務部長從中勾選。檢審會與法務部長既是相互制衡，分庭抗禮，自應各司其職，共構人事。故前階段檢審委員於篩選時，倘能自公平、公正之公聽會或說明會獲取資訊，候選人也已獲得公平闡述之機會，便可配套禁止請託拜票，避免私下不當連結，當可能提高公信力，推薦出更好人選給部長圈選。
劍青檢改說，回顧法務部4年多來已堅定實施一、二審輪調歷練、一審票選主任等制度，且於檢察長遴選上主動配合檢審委員公開透明徵求機制，均能主動提早一個月前公告日程，相關人事改革逐步推進中，期許法務部繼續堅持改革，未來規畫公聽會或說明會能配套禁止不當請託拜票，規劃細節能廣徵檢察官意見，團結檢察官士氣，讓各項制度日臻完善。