中國恐用ChatGPT對台認知作戰 蔡明彥：國安局會密切關注
人工智慧聊天機器人「Chat GPT」近期竄起，國安局長蔡明彥今（26）日指出，中國開發自己的Chat GPT等新軟體，未來會否應用到台灣認知作戰、假訊息操作，國安局會密切關注且做動態評估。
記者呂炯昌／台北報導
立法院外交及國防委員今日邀請國安局與僑委會報告「中共複合式威脅對我國家安全之影響」，並備質詢。由於國安局在報告中提及，「鑒於近期深偽變造（Deepfake）、Chat GPT等AI生成技術日趨成熟，加以新型態網路社群平台管道多元，將使中共得以運用相關科技與平台對台遂行認知作戰」。
蔡明彥會前受訪指出，中國開發自己的Chat GPT，像是文心一言，那未來Mid Journey等新軟體，未來會否應用到台灣認知作戰、假訊息操作，國安局會密切關注且做動態評估。
媒體詢問，中共是否已介入台灣選舉？蔡明彥回應，國安局持續關注中國在我國選舉當中所使用的手段，特別要注意有無透過經濟、軍事脅迫手段，對台進行外部環境施壓，或有無透過假訊息、認知作戰的操作、影響台灣民眾政治偏好，甚至民主選舉結果，另外針對透過可能的地下匯兌、虛擬貨幣來進行操作等，國安團隊也有特別注意。