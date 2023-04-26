汪小菲坦承戀愛腦！恢復疫情前來台生活 陸網友罵：跟大S復合嗎
汪小菲與前妻大S鬧翻，為生活費上法院打官司，但彼此還有家人聯繫，他最近難得兩度來台處理S Hotel飯店一事，也和徐媽見面吃飯，親切喊聲「丈母娘」，氣氛相當融洽，並表示為了家人恢復疫情前生活，每兩個禮拜飛來台灣一趟，大陸網友看不下去，在汪小菲直播時直接罵他「戀愛腦」，質問「這是要跟大S復合嗎？」
記者江芷稜/綜合報導
因為大S不適應北京，汪小菲離婚前長住在台北，每週往返兩岸工作，平日住在台北，週末就飛北京，他曾形容為了這個家飛行700多趟，但不敵疫情干擾，最終婚姻還是走到盡頭，由於汪小菲有隔離恐懼症，先前來台須待在防疫旅館14天，也讓他鮮少跟家人來往，與大S隔空在微博喊話，如今疫情解封，大S早已另嫁歐巴具俊曄，委由徐媽與汪小菲見面談家事，復合看似無望。
汪小菲昨（25）日開直播，告訴網友他回到了北京，「我又回到了以前的生活，每兩個禮拜飛一趟臺灣，為了家人能怎麼辦呢？」有網友問他「你還叫大S媽媽丈母娘，你們是要復合了啊？」更笑說他就是戀愛腦，個性太過軟弱，汪小菲無奈表示：「我是戀愛腦，我對家人戀愛腦。我現在一切以事業和家人為重。」
部分網友不滿汪小菲態度反覆，現在還叫大S的母親丈母娘，覺得他性格太軟了才會被人拿捏，不過也有粉絲緩頰說，即使夫妻緣盡，和家人保持穩定關係是必要的，自然要和大S母親搞好關係，「丈母娘不過是他示好的一個稱呼而已」，也安慰他「疫情過後，一切都會好起來的」。
※【NOWnews 今日新聞
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