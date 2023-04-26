NOKE忠泰樂生活搶先逛！百間名店入駐　各樓層分佈一次看

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主打「大型選品店」概念，必逛包括「La Maison SCLOUD」永續時尚生活選品店、「MOT明日聚落」忠泰集團自營選品店、全台首間義大利香氛品牌「CULTI MILANO」專門店、潮流「Arkive Studio」引進日本潮流服飾品牌Visvim和韓國新銳品牌AJOBYAJO等。
除了選品店外，還有品牌旗艦專門店，包括全台首間正式櫃位「APUJAN」、國際品牌「 me ISSEY MIYAKE」、運動精品品牌「ASPORT」、「SPORT b.」男女裝旗艦店、瑞典設計師品牌「J. LINDEBERG」、運動品牌「DESCENTE」旗艦店、紐約女性專屬專業運動品牌「DANSKIN」、「adidas Originals」百坪男女旗艦店。期間快閃店「ARTICLE NO.」以及「HUNTER」。
🟡大直NOKE忠泰樂生活4/29開放試營運，各樓層品牌一次看：
📍1F 樂質感
國際品牌服飾、國際珠寶配飾、香氛保養、風格餐飲、La Vie睿麗
📍2F 樂風尚
流行服飾配件、設計師服飾、AVEDA Salon、靚 SPA
📍3F樂創意
運動/新銳設計、設計選物/家具、Bar Domani、勺日、Uncanny、BAR Domani
📍4F樂品味
職人工藝手作、生活風格選物、風格家居家飾、小小樹食、TSUTAYABOOKSTORE
📍5F樂美食
主題餐廳、輕食餐飲、明粵、老乾杯
📍6F樂美食
Aurora Ice Rink 極光冰場、SSTC雪訓中心、雪場咖哩
📍7F the upper house
此外，相當引人注目的包括「Aurora Ice Rink 極光冰場」，由忠泰和Ice Rink Concepts合作，館內挑高12公尺，除了適合親子休閒活動外，甚至還能舉辦冰上婚禮，「SSTC雪訓中心」也讓專業選手可以競技、培訓，是台灣首座於商場符合國際冰球賽事規格的冰場。
🟡大直「NOKE 忠泰樂生活」百貨資訊
地址：台北市中山區樂群三路、敬業三路口
商場：週日至週四11:00至21:30；週五至週六11:00至22:00
餐廳：週一至週日11:00至22:00 （依各餐廳公告為準）