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NBA季後賽／金塊112:109險勝灰狼！Jokic轟下大三元　4:1晉級次輪

▲金塊以112:109拿下勝利，系列賽以4-1晉級，Nikola Jokic繳出28分17籃板12助攻「大三元」的數據。（圖／美聯社／達志影像）
▲金塊以112:109拿下勝利，系列賽以4-1晉級，Nikola Jokic繳出28分17籃板12助攻「大三元」的數據。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

丹佛金塊帶著3-1領先返回主場，今(26)日希望能終結系列賽，但卻面臨明尼蘇達灰狼的頑抗，雙方前三節打完平手，末節形成一場慘烈的白刃戰，雙方互有往來，灰狼「雙塔」在最後關頭接連犯滿畢業，金塊以112:109拿下勝利，系列賽以4-1晉級，Nikola Jokic繳出28分17籃板12助攻「大三元」的數據。

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上一場灰狼在主場驚險贏球，避免遭到橫掃，這也給了他們球員一些自信，此役在客場打得十分有競爭力，半場打完兩隊的比分都不高，金塊僅以48:47領先1分。

金塊陷入苦戰，主要和Nikola Jokic及Michael Porter Jr.兩個主攻點狀態不佳有關，三節打完他們以77:77和客隊戰成平手。末節Porter打進他本場首顆進球，就是一記炸裂的灌籃，丹佛方面取得5分領先。

不過灰狼透過Rudy Gobert的空接給籃下製造威脅，又將分數追平，這一節灰狼的兩名長人打得十分活躍，也幫助球隊在分數上緊咬不放。末節最後3分半鐘，金塊領先4分，Aaron Gordon接獲Jokic傳球，擴大分差到6分。

之後Anthony Edwards要到犯規，兩罰一中，Nickeil Alexander命中三分球、Edwards再次上籃命中，灰狼一波6:0小高潮，又將分數扳平。Jokic暫停回來後，要到Karl-Anthony Towns第5犯，並且兩罰全進，金塊拿回領先。

1分12秒Towns勾射得分，Jokic回過頭來補籃得手，關鍵回合Edwards沒進，Jokic攻防轉換中打進、還讓Towns犯滿，完成「三分打」，幫助球隊在主場最後28.1秒領先到5分。

之後灰狼後衛Mike Conley投進了三分球，回過頭來Gobert也犯滿畢業，Bruce Brown兩罰俱中，時間剩下13.9秒。Edwards籃下打進2分。3.4秒金塊發球，Jokic罰球錯失一球，灰狼喊出暫停，Edwards外線偏出，金塊險勝。

這場比賽，Jokic打得有些掙扎，他29投8中，命中率不理想，但在關鍵時刻還是挺身而出，全場得到28分17籃板12助攻。Jamal Murray發揮出色，23投12中，攻下35分，還有5次助攻。

灰狼方面，球隊少主Edwards得到29分8籃板7助攻，Towns攻下了26分，Gonbert有16分15籃板，球隊確實已經盡力，但面對2屆MVP得主帶領的球隊，確實還次稍差一些。

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