疲勞沒電、氣喘如牛　你中了長新冠氣虛3大症狀嗎？

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新冠後遺症有那些？根據世界衛生組織定義，感染新冠肺炎後3個月內發生，症狀持續超過2個月，並且排除其他可能的疾病，就可以稱之為「新冠後遺症」，這些症狀約有數百種，且染疫後覺得疲勞與體力變差的比例竟高達四成，目前確切的原因並未瞭，病毒可能會造成身體的免疫及自律神經的失調，因此產生多種不同類型的症狀。
- 呼吸系統症狀：咳嗽、喘促、胸悶
- 精神系統症狀：睡眠障礙、焦慮緊張、情緒起伏、無法集中精神。
- 其他症狀：身體痠痛、倦怠疲勞、嗅覺味覺異常、耳鳴等。
肺氣虛
- 症狀：咳嗽氣喘，有時胸悶吸不到氣，不喜言語，講話聲音低微，容易流汗，怕風，體力變差，面色蒼白，舌淡苔白，脈弱。
- 常見族群：長期抽菸、平素有氣喘，慢性支氣管炎的病人。
脾氣虛
- 症狀：腹部易脹滿，胃口不好，有食慾但是無法下嚥，大便偏稀不成形，體力變差，形體削瘦，面色偏黃，雙腳浮腫，舌淡苔白，脈緩。
- 常見族群：暴飲暴食，挑食的族群。
腎氣虛
- 症狀：疲勞體力變差，小便頻尿，顏色較清，腰酸腿軟，聽力減退，耳鳴，喘氣，手腳冰冷，大便軟散，脈沉弱等。
- 常見族群：長時間有慢性疾病，年紀較大長者，先天免疫力較差的族群。
如何靠吃的補氣？醫師建議，氣虛的民眾可以燉煮黨參山藥紅棗瘦肉粥，做為平時保養用的補氣藥膳。
材料：瘦肉 150克、山藥 200克、白米 500克、黨參 3錢、紅棗3錢、蔥 10克、鹽、胡椒適量。
烹飪方法：
1.將山藥去皮，洗淨，切成小塊狀，浸泡清水中。
2.將瘦肉切片後先汆燙，去除血水。
3.加入白米及適量水，並將山藥、黨參、紅棗置於鍋中，用小火慢煮約20分鐘。
4.最後將調味料再加入，再煮約5分鐘即可食用。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57589
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