最新14組LINE免費貼圖！「OPEN小將」一鍵下載：錯過等1年

疲勞沒電、氣喘如牛　你中了長新冠氣虛3大症狀嗎？

疲勞沒電、氣喘如牛　你中了長新冠氣虛3大症狀嗎？
疲勞沒電、氣喘如牛　你中了長新冠氣虛3大症狀嗎？

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】40歲的陳小姐確診新冠肺炎半年以來，雖然咳嗽、喉嚨刺痛等症狀逐漸改善，但仍覺得體力變差、精神不繼，宛如一顆沒電的電池，下班只想待在家休息，不僅無法從事熱愛的運動，嚴重時甚至爬樓梯就氣喘如牛。衛生福利部臺北醫院中醫科主治醫師賴博政表示，從中醫角度來看新冠後遺症，氣虛三大虛症包括「脾氣虛、肺氣虛、腎氣虛」，可服用黨參山藥紅棗瘦肉粥，做為保養補氣藥膳。

我是廣告 請繼續往下閱讀

新冠後遺症有那些？

根據世界衛生組織定義，感染新冠肺炎後3個月內發生，症狀持續超過2個月，並且排除其他可能的疾病，就可以稱之為「新冠後遺症」，這些症狀約有數百種，且染疫後覺得疲勞與體力變差的比例竟高達四成，目前確切的原因並未瞭，病毒可能會造成身體的免疫及自律神經的失調，因此產生多種不同類型的症狀。

  • 呼吸系統症狀：咳嗽、喘促、胸悶
  • 精神系統症狀：睡眠障礙、焦慮緊張、情緒起伏、無法集中精神。
  • 其他症狀：身體痠痛、倦怠疲勞、嗅覺味覺異常、耳鳴等。
賴博政說明，中醫認為「氣」與「血」是構成人體及維持生命基本活動的元素，「氣虛」是指氣的功能像是推動、溫煦、防禦、固攝等作用減退，常見的表現是人體較為虛弱、面色洸白、呼吸急促、四肢無力、頭昏、聲音低微、活動後容易流汗、脈沉弱等症狀；進一步去區分哪個臟腑出了問題導致，氣虛常見的有脾氣虛、肺氣虛、腎氣虛等三大虛證。

肺氣虛

  • 症狀：咳嗽氣喘，有時胸悶吸不到氣，不喜言語，講話聲音低微，容易流汗，怕風，體力變差，面色蒼白，舌淡苔白，脈弱。
  • 常見族群：長期抽菸、平素有氣喘，慢性支氣管炎的病人。

脾氣虛

  • 症狀：腹部易脹滿，胃口不好，有食慾但是無法下嚥，大便偏稀不成形，體力變差，形體削瘦，面色偏黃，雙腳浮腫，舌淡苔白，脈緩。
  • 常見族群：暴飲暴食，挑食的族群。

腎氣虛

  • 症狀：疲勞體力變差，小便頻尿，顏色較清，腰酸腿軟，聽力減退，耳鳴，喘氣，手腳冰冷，大便軟散，脈沉弱等。
  • 常見族群：長時間有慢性疾病，年紀較大長者，先天免疫力較差的族群。

如何靠吃的補氣？

醫師建議，氣虛的民眾可以燉煮黨參山藥紅棗瘦肉粥，做為平時保養用的補氣藥膳。

材料：瘦肉 150克、山藥 200克、白米 500克、黨參 3錢、紅棗3錢、蔥 10克、鹽、胡椒適量。

烹飪方法：

1.將山藥去皮，洗淨，切成小塊狀，浸泡清水中。

2.將瘦肉切片後先汆燙，去除血水。

3.加入白米及適量水，並將山藥、黨參、紅棗置於鍋中，用小火慢煮約20分鐘。

4.最後將調味料再加入，再煮約5分鐘即可食用。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57589

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

你知道睫毛需要清潔嗎？

張育成「鉤狀骨」骨折將開刀！醫揭受傷原因　最快復原時間出爐

聯華食品員工「逃錯路線」！消防揭3大正確觀念：拿濕毛巾秒錯

乳癌新分型「HER2弱陽性」　半數轉移型乳癌患者是這類

我是廣告 請繼續往下閱讀