聯華食品工廠大火！7員工躲冷凍庫喪命 專家揭保命關鍵
彰化縣北斗鎮四海路一段上的聯華食品工廠，昨（25）日清晨6時許，突然發生火警，警消趕抵後，立刻冒險進入火場救出22人，但其中10名躲在冷凍庫內的員工已無呼吸心跳，送醫搶救後有7人傷重不治，對此，消防員協會顧問林佳瑋表示，遇到工廠大火時，有幾個保命要點應注意，千萬不能躲進冷凍庫內。
記者陳苾暐／綜合報導
林佳瑋昨天透過臉書指出，冷凍庫或冷藏庫並非完全密閉的空間，從現場消防人員的救災狀況可知，濃煙仍然有機會洩入，造成避難民眾進入冷凍庫、冷藏庫之後，沒有對外窗可供逃離，受困其中，最終只能無奈地被迫嗆死在裡頭。
林佳瑋接著說明，若遇到工廠大火時，勞工應注意幾項保命要點，首先是挑選具有防火能力的空間，例如水泥牆，此外，要特別注意，門的材質不能是塑膠，許多人在家中遇到火警時，第一個直覺反應就是躲到浴室，認為靠近水源，獲救機率較高，但卻忽略浴室塑膠門容易燒熔變形，反而無法阻擋煙霧的侵入，造成嚴重嗆傷風險。
第二是需避免躲藏於「煙霧容易竄入的空間」，像是有對內氣窗、風扇或風管等區域；另外，挑選具有對外窗的避難空間，這樣才能有利於煙霧排出，以及雲梯車的救援。
最後，林佳瑋強調，火災中最危險的不是火，而是濃煙所造成的嗆亡，罹難者的死因中，被火燒死是少數，被濃煙嗆亡居多，因此選擇能夠隔絕濃煙、對外窗戶的避難處所，是逃難時最重要的一點。