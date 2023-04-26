綠台南立委激戰！賴惠員初選勝出　籲黃偉哲延攬郭貞慧回市府

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民進黨今日公布民調結果，最終賴惠員以平均43.02%支持度勝過郭貞慧的37.98%，將代表民進黨出戰2024大選力拚連任，另有19%民眾無明確人選。
賴惠員表示，感謝市民在昨晚的電話民調支持她，讓她能在民進黨總統候選人賴清德的帶領下，再次代表民進黨爭取2024年的大選勝利，2024一定要總統勝利、國會過半。
賴惠員說，回顧過去這段初選期間，選情攻防的激烈程度，遠超過大家想像，她遭受激烈人格毀滅式的攻擊，渲染的、汙衊的、移花接木、張冠李戴，讓自己及整個服務團隊壓力爆表，數次壓力大到許多工作人員都深夜難以入眠。
然而，賴惠員表示，民進黨的初選透過公開透明的全民調，將政黨提名權交由選民來決定，這是台灣最進步、最民主的初選制度。民進黨的傳統是無論初選多麼激烈，初選結果一出爐，競爭對手彼此就能立即放下爭議，團結面對大選，爭取人民最大的支持。
賴惠員表示，民進黨的支持者，也不會支持初選落敗者，脫黨參選或採取任何不服初選結果而違紀的任何舉措。她相信，年底將會是團結的民進黨，面對藍軍代表的一場君子之爭。
賴惠員也在此呼籲，郭貞慧還很年輕，失敗不要氣餒，未來還有很多機會對國家社會做出貢獻，也建議台南市長黃偉哲市長，考慮再將郭貞慧延攬進入市府團隊，為台南市民繼續服務。