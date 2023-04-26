馬英九訪希臘遭矮化竟轟蔡政府 鄭文燦：「一中不能各表」是事實
前總統馬英九繼日前出訪中國屢爆爭議外，現出訪希臘又被爆出頭銜被矮化為「台北前總統」、「台北前領袖」，且馬辦竟轟是蔡政府無能，引發譁然與論戰。行政院長陳建仁今（26）日被問及此事時表示，過去「一中各表」到國外就沒有辦法「各表」，這是鐵的事實，外交單位跟卸任總統辦公室應該可以好好溝通，馬辦與其指責外交單位，應該是要同心協力面對挑戰，馬英九當過八年總統，應該要有深切瞭解。
記者黃宣尹／台北報導
馬英九已展開希臘出訪行程，不過繼日前頭銜先被矮化為「台北前總統」，經外交部抗議後修正，現又二度被矮化成「台北前領袖」，而馬辦卻砲轟蔡政府無能，且執意出席，引發論戰。
鄭文燦對此表示，卸任總統能夠出訪是好事，代表的不只是個人，也有卸任國家元首的代表性，因此跟外交單位要密切配合。
鄭文燦說，中國對台灣的外交圍堵，也包括卸任總統的出訪身份，過去「一中各表」到國外就沒有辦法「各表」，這是鐵的事實，外交單位跟卸任總統辦公室應該可以好好溝通。
鄭文燦也感嘆馬辦用這樣的事情指責外交單位，他表示，大家應該是要同心協力，才是面對台灣外交挑戰的方法，「馬英九做過八年總統，對這點應該要有深切瞭解」。