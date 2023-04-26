保二總隊假受訓、真擴軍？國民黨：保警不能成「保綠總隊」

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林家興指出，軍警無論在職權、訓練、退休金等權利義務方面全然不同，而依照《日內瓦公約》，戰時警察屬於和平的維安部隊，不能被軍隊攻擊，若真要成為「第二陸軍」，無疑是讓警察在戰時陷入更大風險，政府有考慮過員警的安危嗎？警察出身的新北市長侯友宜昨日也嚴厲批評，指「警察跟軍人在法律的定位、功能、角色是完全不一樣的，政府有責任把整體國防的政策說清楚講明白，讓全民安心，不要遮遮掩掩。」這些勸告民進黨政府聽到了嗎？
周威廷指出，政府的作法可以說「偷工減料」，一方面在兵凶戰危下拿8萬員警偷人工，另一方面，對警察沒有軍人應有的專業訓練，根本是粗暴草率，難怪引發警界反彈；且員警是要保護人民，軍人則是要求勝，二者的戰術訓練、思維截然不同，如今要的混為一談，在法源上有很大的問題。
周威廷強調，政府的作法「問過員警了嗎」？員警甚至沒有拒絕的可能性，就開始全國要培訓教官，到時候難道被迫要上戰場？說用就用，把警察當萬靈丹，但警察的退休金待遇卻不如軍人，如果沒有相關的配套措施，員警絕對堅決反對，全國警察可影響約有五十萬選票，會投給不會引起戰爭的國家領導人。
楊植斗說，「維護警察權益，治安不能打折」，近來治安事件頻傳，基層員警負擔卻愈來愈沉重，警察公務繁忙，加班費不足，還有缺警問題，這些問題林右昌沒有先解決，遇到兵員不足的情況，馬上就要把勞苦功高的員警們編入保二總隊，要求他們接受160小時的準軍事訓練，難怪會引起反彈！而當初新北市發生槍擊案，行政院長陳建仁竟然要求新北市要負起責任？！
楊植斗說，未來保二需擴編至四千人，擴編人員將在「現有」警職人員中徵詢意願後統一調派，代表地方的警力將會有大幅缺員狀況，林右昌想把警察當小兵用，卻又不願新編警力來處理保安問題，簡直就是壓榨員警的慣老闆。這一次如果因為保二總隊擴編導致各地出現警力不足、治安缺口，是不是行政院長和內政部長又要甩鍋給地方政府？
林家興最後對民進黨提出三問：一、 請問內政部長林右昌，訓練班表明顯是軍事化訓練，你是否要為公然說謊、欺騙警察同仁，欺騙臺灣社會道歉？二、 請問國防部長邱國正，是否支持這樣毫無配套、擴大警察擔任軍事任務的政策？這對加強臺灣的國防，加強自我防衛力量有幫助嗎？還是反而造成臺灣社會更多的內亂？
三、 請問賴清德主席，您的台獨主張導致戰爭風險、兵源缺乏，已經給軍人很大壓力，是要繼續犧牲警察嗎？先是犧牲軍人、再來犧牲警察，下一步你要犧牲誰？