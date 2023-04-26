下週流星雨每小時50顆！「半影月食」同場較勁 觀賞秘訣曝光
時序來到4月底，5月即將到來的天文現象也越來越令人期待，台北市立天文館研究組許晉翊表示，5月5日深夜至6日凌晨，將出現「半影月食」天象，台灣各地均全程可見，雖然「紅月亮」奇景的月全食，得等兩年後的2025年9月8日才會出現，但仍值得觀賞，而當晚還有寶瓶座η流星雨極大，天頂每小時數量約為50顆，是年度三大流星雨之外數量最多的流星雨之一。
記者張志浩/綜合報導
台北市立天文館指出，此次「半影月食」開始於5月5日晚上23時14分，5月6日凌晨1時22分食甚，最大食分可達0.964，結束於3時31分，共歷時4時18分，半影月食與一般月食的差異在於「月球通過地球影子的區域不同」，半影月食發生在月球通過地球半影區，而一般月食則是本影區。
台北市立天文館說明，由於半影區仍有部分陽光照射，所以月球亮度僅出現肉眼幾乎難以察覺的些微變暗，因此不會出現「紅月亮」的現象，建議可使用連續攝影的方式記錄，就可以清楚比較出月食期間亮度變化的情形。至於下次月球進入地球本影的月食，是今年10月29日的月偏食，而要看到整個「紅月亮」奇景的月全食，得等兩年後的2025年9月8日。
此外，半影月食當晚還有「寶瓶座η流星雨極大」，天頂每小時數量約為50，是年度三大流星雨之外數量最多的流星雨之一，今年極大期適逢滿月，較暗的流星將被月光掩沒，建議可以在流星雨輻射點在午夜升起後，朝背向月光的方向觀賞，天亮前都有機會看到不少明亮的火流星，此外在極大期前後各三天也都是觀賞佳機。寶瓶座η流星雨是由著名的哈雷彗星（1P/Halley）遺留在軌道上的殘餘塵粒所形成，其流星特色是明亮且快速。