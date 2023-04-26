學生當最佳代言人 「新住民語文說故事比賽」遠距計畫
財團法人商業發展研究院(Commerce Development Research Institute，簡稱「商研院(CDRI)」)4月22日於台北市舉辦「說出遠距新文化」新住民語文說故事比賽決賽暨成果展，共計55所國中小、60位參賽者代表晉級決賽，為各校爭取最高榮譽。
記者賴正琳／綜合報導
「新住民語文課程遠距直播教學計畫」為教育部國教署委託國立中央大學及商研院共同推動之教學計畫，課程以線上直播共學模式成功解決各縣市學校新住民語文教師聘任不易問題，111學年度全台共有217所國中小參與計畫。商研院(CDRI)每學年辦理計畫成果展實體活動，增進師生互動交流，讓平時只在線上相見的師生面對面對談，並透過比賽形式促進學生學習動機。為鼓勵學生學習，商研院(CDRI)本次辦理說故事比賽，訓練學生口語表達能力、創意力，增進學生對新住民文化認識、理解、尊重與欣賞，並反思新住民文化與自身之關聯，培養國際素養。
本次新住民語文說故事比賽，參賽學生必須先以錄製影片通過初賽，入圍決賽者才能至現場角逐獎項。報名十分踴躍，初賽吸引全台20縣市、140 組報名參賽，遠距教師透過線上直播課程指導學生參賽，針對「新住民文化教室」、「我的新住民家庭文化」、「我的新住民文化體驗」三大主題，結合創意發想，展現新住民文化學習內容，並且精心設計服裝造型、儀態臺風。在疫情後，決賽現場吸引眾多學校老師與家長陪同參賽，最終由南投縣立前山國小、嘉義市立興嘉國小、桃園市立內海國小、新竹縣立二重國小、苗栗縣立通霄國中共5校獲得特優獎項，另有優等8組、甲等9組、佳作14組。
本次新住民語文說故事比賽，以競賽及獎勵方式鼓勵學生展現學習成果，有效結合線上、線下使遠距教學更具溫度，共計約220位師生蒞臨現場，為新住民語文課程遠距直播教學計畫執行5年來，最多人次參與之活動。112學年度起，商研院(CDRI)將持續協助各地學校建立遠距教學模式，提供高品質的語文學習機會。