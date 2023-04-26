新住民文化選修課程　嘉義廣推多元學習

嘉義市新住民人口逾5千人，新住民文化早已融入社會成為密不可分的一部份，為便利新住民從聽說讀寫及了解文化並融入在地、歡喜成為嘉義人更是「家己人」，嘉義市各校專為新住民設立的成人教育班、生活適應班於三、四月間陸續熱鬧開課， 幫助新住民全方位的更了解台灣。此外，嘉義市許多國小也推行新住民文化選修課程，讓學生從小認識多元文化，不只提倡新住民的在地學習，也讓多元文化認識從小紮根，在互相交流間激盪火花。
記者賴正琳／綜合報導
宣信國小校長謝聖雅表示，宣信國小是嘉義市的新住民學習中心，自2008年成立以來陸續攜手與大同、興安、博愛和民族國小一同為推行新住民學習而努力，不僅設有新住民識字班，幫助新住民克服語言障礙，為了讓平時要抽出時間上課不易的學員更有動力持續參與，也穿插設計有皮雕、拼布、木工等課程，讓學員在動手做的過程中更自然的學習中文，也與社大、東吳高職策略聯盟，將技職課程融入課堂間，讓學員不僅學語言和文化，更有機會探索職涯、學習一技之長。
大同國小盧淑娟校長表示，大同國小開設新住民班多年，課程不僅教授讀書識字內容，也鼓勵學員透過料理、手作分享家鄉文化，學員在分享時不僅練習了中文，新住民生活適應班更讓新住民班成為學員們結識同鄉好友、與更多人分享異國他 鄉生活點滴的出口，每年新住民班開課總是會有幾個捨不得走的熟面孔，也有更多的心血加入，學員們經常帶著家人和孩子一同參與課程，也讓文化交流從學員拓展至學員的家人。
宣信國小輔導主任王文志表示，嘉義市的新住民文化教育課程豐富精采，對象更不侷限於新住民，嘉義市各國小今年共開設25班新住民語文選修課程，讓國小學生學習、認識東南亞等多國的文化語言。有孩子因為課程而與來自東南亞的祖父母更有話題，甚至能用越南文等母語流暢表達意思。今年宣信國小也利用校慶開設新住民越南文化展，展出貝殼畫、越南編織斗笠等作品，展覽也開放社區居民參觀，許多學生及家長都為異國文化之美而驚豔，嘉義市的新住民文化不是單向的傳播，更是與新住民文化與在地文化共譜交織的精采。