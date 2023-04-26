馬英九出訪屢遭矮化 總統府籲：未來應特別確認頭銜、避免再發生
前總統馬英九繼日前出訪中國屢爆爭議外，現出訪希臘又被爆出頭銜被矮化為「台北前總統」、「台北前領袖」，且馬辦竟轟是蔡政府無能，引發譁然與論戰。總統府今（26）日對此表示，主辦單位以錯誤稱謂稱呼我國前元首，是極不恰當，更有失禮貌，應該立即改正錯誤；對於未來類似活動參與，建議能特別注意確認，避免類似情況再發生。
記者黃宣尹／台北報導
對於馬英九被矮化，總統府表示，馬英九是中華民國的卸任總統，希臘同樣作為民主國家，該國際論壇的主辦單位逕以錯誤的稱謂來稱呼我國前元首，是極不恰當，更有失禮貌，應該立即改正錯誤。
總統府同時也表示，對於未來類似活動參與，建議能特別注意確認，避免類似情況再次發生。
民進黨立委趙天麟則指出，外交部本來努力讓馬英九變回台灣總統，現在主辦單位又更退卻、變成「前領導人」這種莫名其妙的稱謂，呼籲馬英九不要去了，否則不斷自我矮化。
民進黨立委林楚茵也說，這樣的組織有備而來，刻意透過矮化台灣國際地位的方式，來者不善。當時馬英九把球丟給外交部，外交單位努力後，對方卻只是做做態樣，會議要舉行時，卻改成另一個更不可能被接受的符號。
林楚茵說，馬英九如果依舊執迷不悔的話，就是擺明跟中國唱和，不是真的想為台灣發聲，而是配合中國矮化台灣、有失身分。