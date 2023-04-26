能高安東軍山難「美式走法」　罹難領隊LINE對話曝：多次勸說無效

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「走過能高安東軍縱走5次，擔任協作員有實戰經驗。」嘉明湖熊出沒企業社捍衛協作員阿燦，強調「請登山名嘴或吃瓜群眾更正對熊出沒協作員不實的猜測言論，若再繼續惡意造謠，公司為保護協作員的聲譽將採取法律行動」。
根據曝光的領隊LINE對話截圖，前兩張是在周一（19）發出，領隊說明是6人能高隊伍，「現在狀況是主揪（華裔女教授）在昨天堅持讓她2位外國朋友脫隊，照她們美式習慣自己走自己的」，說明是因華裔女教授覺得自己腳程太慢，才如此要求，無奈說「我已經勸說非常多次仍無效」，並表示當晚住紮在台灣池營地，預計20日開始撤退。
後4張LINE對話截圖則是與主揪華裔女教授事前在16、17兩日的對話，清楚說明此行與協作員事前演練的狀況，首要是「全員團進團出」，明確要求「不該分強弱，全員都必須走在一起」。
領隊在LINE中也解釋，台灣現行登山法規解釋「一支隊伍上山後即為『生命共同體』，一人出事其他人都會有連帶責任」，並拜託主揪女教授務必將上述要求嚴肅轉達給2名美籍團員。華裔女教授17日回覆「好的，沒問題。其實美國人很守法，所以不用太擔心」，沒想到最後是她堅持讓2名美籍團員脫隊，最後還發生2死山難悲劇。
領隊LINE對話截圖曝光後引發討論，網友留言「這起山難我完全不會去想是協作員有責任...只訝異體力不好腳程慢顯然沒有為了這次行程先做鍛鍊，竟然還要去走能高縱走。遺憾」、「『熊』是出了名的負責任與職業道德的高山協作團，個人也搭過幾次伙，真的是沒話說」、「那些沒跟過莫哥的團不了解他帶團對安全很機車堅持的人，請好好閉上你那自以為在現場，自以為會通靈的嘴」、「美式走法？若如此又何需要台灣嚮導？台灣的山和美國的山都ㄧ樣？」