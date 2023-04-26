口水戰！綠委質詢到一半　邱太三、陳玉珍為陸客金馬自由行吵起來

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民進黨立委莊瑞雄質詢問陸客金馬自由行情形，是我方禁止陸客來，還是陸方禁止？邱太三表示，兩岸交流是整體性思考，不會說單一某個人別，或單一某地區考量，所有談判與交流互動，都是基於互惠、互利前提下，怎麼可能是單邊好的被他先搶走，我方不利的部分，將來用什麼條件去談？
邱太三強調，兩岸情勢絕對是綜合性檢討，如國人到大陸發生人身問題，機制該如何處理？另金門馬祖是軍事重地，過去就曾發生行蹤不明、來台從事與許可目的不符，甚至跑到軍事設施去，相關單位如何評估，這無法代替回答，但有國安上的考量，陸委會勢必綜合各單位意見做評析報告。
邱太三還說，兩岸本就可坐下來談，但問題是我方表達想坐下來談，但對方就是不談，想片面操作台灣地方人士與團體，問題一定是整體來評量。
未料，坐在主席台的陳玉珍此時突然開炮，「他在糊弄你（莊瑞雄）啦，他看你不懂」，金馬自由行在疫情前就是開放的。聞此，邱太三反嗆，疫情也開放陸團客來台，是對岸自行片面終止自由行，「我們都沒有禁，那他為什麼可以片面禁呢？這個大家要對等，若他要先禁就先開放。」
眼見兩人交鋒不斷，莊瑞雄這時打趣說，你們繼續講。陳玉貞重申，疫情前台灣本島自由行被限制，金馬自由行到現在也沒被限制，並痛斥邱太三，把政治帶進經濟中。邱太三則反問，那為什麼被限制？對岸自己講是政治因素，為何可以片面用政治理由限制？為什麼不質問對岸這一點？
陳玉珍仍繼續表示，金馬在疫情前後大陸都是開放的，現在陸委會卻限制，事實就是如此。邱太三說，兩岸是互利互惠，不能夠片面，「為什麼他可以我就不行？講個道理嘛，為什麼他可以蠻橫？我不能蠻橫？講白就是這樣。」
陳玉珍說， 為什麼對岸能蠻橫，是因非民主自由，他也反問邱太三，現在是要學蠻橫嗎？邱太三不滿說，所以民主自由，就要完全屈從不民主自由的國家？當然希望不要限制。
兩人吵了將近5分鐘，陳玉珍繼續痛批，是我方不准大陸到金馬自由行，而陸委會把這當籌碼來政治談判，讓政治介入經濟。邱太三又再轟，這不是籌碼，是基本立場與態度。莊瑞雄此時緩頰說，「你們兩個都不要講了啦，換我了啦。」
陳玉珍要求，不要把金馬人民當籌碼，金馬人民也是中華民國國民，應該要一步一步來。邱太三則說，難道你認為台灣島不是？站在中央政府立場，當然全部都會考量。莊瑞雄此時再喊，把質詢時間還給他，才為兩人爭吵畫下句點。