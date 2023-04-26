保二擴編遭質疑成「第二陸軍」？國防部：協訓內容未定案
外傳政府擬擴編保二總隊並接受軍事訓練，包括兵器教練、兵器教練、手榴彈投擲及城鎮戰訓練等軍事操練，引發警方基層反彈。國民黨也質疑保二擴編編成「第二陸軍」是成為「保綠總隊」的作法，行政院則澄清還在研議中。國防部今（26）日表示，國軍和警政署多年來交流、協訓互動良好，也很正常，協請國軍進行相關訓練，內容尚未定案，將視重點進行部分戰鬥訓練。
記者呂炯昌／台北報導
針對保二擴編一事，國防部今日例行記者會上，國防部訓練次長室次長張俊志答覆表示，國軍和警政署多年來交流、協訓都互動良好，也很正常。所有訓練都是依任務所需能力進行，警政署這次也是依照需要的任務，協請國軍進行相關訓練，內容尚未定案，將視重點進行部分戰鬥訓練。
行政院副院長鄭文燦今日上午出席「Secutech 2023第二十四屆台北國際安全科技應用博覽會開幕典禮」，鄭文燦活動前受訪時表示，警察不會變軍人，軍警之間還是有界線，只是針對任務不同、給予相應不同訓練，世界各國也都有特種警察，台灣保安警察有維安特勤隊、刑事警察局也有除暴特勤隊。
鄭文燦指出，目前關鍵基礎設施除了提升水電與通訊備援，防護力也要升級，這是因應國家韌性提升所要做的調整，內政部、警政署都會謹慎面對關鍵基礎設施保護。