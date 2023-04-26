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NBA季後賽／挑釁詹皇引起爭議　ESPN爆料灰熊曾考慮交易Brooks

▲Dillon Brooks的一些缺點，讓灰熊曾經在季中考慮交易他。（圖／美聯社／達志影像）
▲Dillon Brooks的一些缺點，讓灰熊曾經在季中考慮交易他。（圖／美聯社／達志影像）

運動中心/綜合報導

在上一場在主場輸給了洛杉磯湖人後，曼菲斯灰熊現在系列賽以1-3落後，Dillon Brooks在這一輪賽事中對LeBron James的挑釁，引起外界關注，開始也有聲音提出他是否可能被交易？

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Brooks是灰熊外線最好的防守者，但他整季都被質疑出手選擇不夠理想，一些場下的行為十分有爭議。不過他和隊友相處融洽，也是球隊最重要的氣氛帶動者，因此之前球隊都能容忍他的缺點。

但在這一輪系列賽他對James的一些言語和動作上的攻擊性，是否可能反而對球隊造成反效果了呢？在系列賽的兩場客場，他們都沒有拿下，現在他們必須要連贏3場才有機會晉級，但這實際上很困難。

根據ESPN記者Tim McMahon的說法，灰熊在本季交易截止日前，就曾考慮將Brooks交易到布魯克林籃網或多倫多暴龍，以換取Mikal Bridges或OG Anunoby，兩者在側翼的防守能力也很出色，但更可控、且進攻端更適合灰熊。

McMahon透露Brooks的投籃選擇一直很糟糕，那是他可能被送走的原因之一，「他們試圖在交易截止日期前完成升級，給籃網4個首輪選秀權，試圖去得到 Mikal Bridges。他們無法在認真的對話中打動暴龍隊，他們曾想放棄一些選秀權來得到OG Anunoby，灰熊曾試圖擺脫Dillon Brooks繼續前進。」

「我不知道在這個系列賽之後，Dillon Brooks是否在這支球隊。先看看灰熊隊能否捲土重來並贏得。」McMahon在節目上如此說道，「我不知道他在今年夏天成為自由球員後，是否還會留下。但問題是如果他不在，誰來防守對面最好的球員？其他球隊的球星要由誰守？」

灰熊對此十分謹慎，球團需要考量很多東西，McMahon認為重點在於他們是否能交易回一名能夠替代Brooks的側翼，「籃網有很多側翼球員，但他們不會放棄 Bridges，聽起來他們也不會讓Cam Johnson走，那你能用選秀權換來Dorian Finney-Smith作為選秀權嗎？聽起來有可能性。如果他們要讓Brooks離開，他們絕對必須得到一名非常、非常、非常好的側翼防守球員。」

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