T1／把魔獸帶來台灣！蘇翊傑離開雲豹嗆抹黑人士「敬請期待」

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我從去年的12月底就離開了雲豹的管理層，完全的不管任何的事務，是指所有的事務，然後我轉到球隊部門去做球員，接著我受傷了，很遺憾沒辦法在球場為球隊多貢獻一份力，但我支持著你們，這是不變的。年後春節…沒多久，我因為傷勢就沒有再到球隊去了，偶爾去球場當啦啦隊，不過礙於身材無法加入電豹女，但看著這兩季電豹女們在舞蹈、直播等等的成長，很為妳們開心，要繼續加油。
沒去球隊的時間我都在做我自己想做的事，籌備品牌、貿易學習等等，我很開心也努力著，我還是要謝謝支持著我的球迷、朋友、長輩等等。
今天我正式的離開桃園雲豹，我很感謝球團對我的支持，我也祝福球團越來越好，謝謝所有股東們給我的支持。
我要特別謝謝我兩位老闆，兩位也是我的老大哥：
Johnny 哥感謝您對我提出的想法跟模式無條件的支持我挺我，我也在你的身上學習到非常多，真的很開心與您ㄧ起共事，這會是人生一段很美好的回憶。
Kevin哥感謝您為我做的一切，支持著我挺著我為我打氣，也將您的智慧教授給我，讓我學習著許多事務，也幫助著我，三言兩語說不盡，但ㄧ個眼神就能懂。
各位媒體先進朋友們，謝謝您們在我在位時，那麽支持著我，跟大家一起餐敘聚會時，總是開心分享著，應該要再來約一局囉，讓我好好謝謝您們～再次感謝
20年了支持我的球迷伙伴們，我是否應該辦個聚會？好好的謝謝您們，畢竟我都很突然地說退休然後又突然出來嚇嚇你們⋯哈哈哈
最後謝謝當初為了我加入雲豹，已經離開或還在公司的員工們，謝謝你們願意給我一個機會跟你們一起努力，不管結果如何，我很愛你們也很珍惜你們⋯是非常珍惜的那一種
（那些編造不實內容來抹黑我的那幾個人，之前我礙於球團發展不想回擊，但現在不一樣囉，我會還給你們的！）敬請期待