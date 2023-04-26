楊智淵、富察遭拘捕 邱太三批陸恐嚇：「長臂管轄」至台灣
八旗文化總編輯富察（李延賀）今年3月赴大陸探親失聯，國台辦今（26）日聲稱李延賀涉從事危害國家安全活動，正接受國家安全機關調查。台灣男子楊智淵則因曾推動台灣加入聯合國，遭到大陸以長期從事台獨分裂活動，並以涉嫌分裂國家罪遭逮捕起訴。對此，陸委會主委邱太三稍早於立法院答詢稱，再彰顯中國非民主自由人權國家，有恐嚇味道存在，更已長臂管轄至台灣。
記者翁子竣／台北報導
立法院內政委員會上午進行質詢，民進黨立委黃世杰關切富察、楊智淵等人遭大陸拘捕議題。邱太三答詢表示，再度彰顯中國大陸絕對不是民主自由人權國家，他們也要再提醒國人，也因中國非民主自由人權國家，過去也許可能是因中國大陸言行，不符合他們當時政策與規定，「但現在已經長臂管轄到台灣來」，顯然是有恐嚇味道在裡頭，並展現對我方的打壓。
黃世杰詢問，陸委會是否有正式聲明，對國人宣導風險？邱太三表示，不是只有這樣，起初發生時他們都透過各種管道，包括跟家屬都有取得聯繫，但仍要必須尊重家屬期待與要求，也會提供必要協助。
邱太三直言，沒有禁止國人到大陸自由行，團客則是因為過去疫情，雙方的政策考量，未來開放時勢必提醒國人 ，中國大陸的確不是自由法治國家。