食品廠注意！聯華食品本週職安檢查 勞動部今年查全台同類型工廠
聯華食品彰化廠昨天清晨發生大火，釀7死15傷，勞動部今（26）日表示，本週會針對聯華食品其他4廠區，進行職業安全衛生檢查；今年也會規畫針對同類型食品廠進行職業安全、製程、設備等全面性的專案檢查。
記者李琦瑋／綜合報導
聯華食品在台灣設有基隆廠、桃園廠、中壢廠、彰化廠及嘉義廠等5廠。勞動部職業安全衛生署職業安全組長朱文勇表示，因應聯華食品火災，本週會針對聯華食品各廠區，進行職業安全衛生相關檢查，包括基隆、中壢、桃園、嘉義等廠區，其中桃園昨天已經檢查完畢。
朱文勇指出，勞動部針對食品廠，平日有進行一般性職業安全檢查，因應聯華食品廠大火，預計今年會規畫針對同類型食品廠進行全面性的檢查，以確認在例行性的一般檢查之外，是否有疏漏的部分；除了針對同類型食品廠外，也會以市場規模、市佔率較大的知名業者為優先；檢查重點鎖定製程是否有風險、工廠設備有無缺失等。
朱文勇說，彰化廠事故剛發生，會先進行調查，待調查結果出爐後，才會視是否違反職安衛生相關規定，進行裁罰。
據統計，聯華食品109年至今，全國5個廠區共勞檢57場次、違反職安法規26項次，多數為限期改善，僅有1件遭開罰，這起事件是111年發生在桃園廠，因機械設備有危害勞工之虞，遭罰6萬元。