《崩壞：星穹鐵道》超夯？開服2小時破百萬帳號創立　玩家全傻了

由NIJIGEN代理的銀河冒險角色扮演遊戲《崩壞：星穹鐵道》今（26）日上線並登陸PC、Epic Games Store、iOS和Android，《崩壞：星穹鐵道》在開放預下載後，便登上Apple Store與Google Play雙平台排名第一，今早伺服器開放各路玩家更是一湧而入，除了想速速體驗遊戲外，也為了搶奪能代表帳號價值的「遊戲UID」，有玩家回饋，他在《崩壞：星穹鐵道》開放後2個小時進入遊戲，已有52萬帳號建立，3個小時更突破94萬，熱門程度相當驚人。 我是廣告 請繼續往下閱讀 官方表示，《崩壞：星穹鐵道》是銀河幻想角色扮演遊戲，其中塑造神話元素和科幻基因交織交融的未知世界，融合了易於上手的「回合制」戰鬥系統、大型地圖探索和迷宮解謎玩法、光怪陸離且各具特色的奇幻世界冒險、引人入勝的異世界劇情等諸多要素，期盼為玩家能譜寫充滿著驚喜、邂逅和美景的浪漫銀河冒險詩篇。▲《崩壞：星穹鐵道》是銀河幻想角色扮演遊戲，其中塑造神話元素和科幻基因交織交融的未知世界。（圖／官方提供）官方介紹，《崩壞：星穹鐵道》中玩家邂逅的夥伴性格各不相同，卻都身懷絕技。包括「三月七」和「丹恆」，一位是熱情滿滿的元氣少女，一位是「星穹列車」上的護衛，他們都將與玩家並肩作戰。隨著故事的發展，玩家也會觸及到兩位角色不為人知的過往。故事中還有希兒、卡芙卡、希露瓦、景元和白露等角色，雖然來自不同的派系，擁有不同的身世背景，但都是銀河之旅中不可或缺的角色。《崩壞：星穹鐵道》伺服器原先預定今早10點開放，但突然提早至8點40分開服，許多玩家為了搶奪數字較小的「遊戲UID」，紛紛湧入遊戲創立帳號，有玩家表示「10點進去52萬」、「11點的我94萬」、「突然發現提前1小時開服，我只搶到第51萬」。據了解，遊戲UID除了代表身份認證，也能反映帳號價值，早點創立帳號的玩家UID數字就會較小，位數越小的帳號越稀有，目前登入《崩壞：星穹鐵道》，UID應該已經突破百萬以上，官方將持續公布後續活動內容。《崩壞：星穹鐵道》4/26開服！App Store遊戲排行榜奪冠《霍格華茲》玩不過癮？《哈利波特》加碼拍影集 JK羅琳當製作人今晨低溫15.3度！勞動節連假「雨彈來襲」 氣溫暴跌9度張育成「鉤狀骨」骨折將開刀！醫揭受傷原因 最快復原時間出爐