能高安東軍縱走大熱門！水鹿、湖泊與星空美到哭 藝人網紅都著迷
「能高安東軍」因2死山難受矚目，這是近年十分熱門的高山縱走路線，從屯原登山口出發至奧萬大森林遊樂區，全長約49公里、海拔差1349公尺，一般來說需要6天的時間，且沿途除了一開始的天池山莊之外都沒有山屋，需要紮營住宿，但水鹿、草原、湖泊與星空畫面太美，是不少山友必走的夢幻路線之一。
記者徐銘穗/綜合報導
《健行筆記》網站介紹，能高安東軍（北三段）中的「能高」指的是此山區最北邊的能高山；「安東軍」則是意味最南邊的安東軍山。此一段縱走路線有許多高山湖泊分佈， 也有最秀麗的草坡綿延，是中央山脈稜線上最美麗的一段。需申請入山，路線中最高點是能高山南峰3349公尺，被評為高難度的登山縱走路線。
台灣水鹿能高安東軍這裡的常客，尤其到了夜晚，在滿天星光的照耀下，水鹿成群結伴的在遼闊的草原上覓食，星空、水鹿、草原、湖泊構成了一幅幅感動的畫面，只有親自走一趟，才能真正感受到它的震撼。
網紅部落客「林叨囝仔」、即將升級「7寶媽」的Sydney，本月初曾分享獸醫老公和長子的5天4夜能高安東軍縱走，Sydney，羨慕直呼「能高安東軍一直是我夢想中的百岳清單，大大小小的高山湖泊和水鹿，美不勝收的風景讓我一直好想去！」
Sydney分享說，老公和長子出發前就預估第一天會下雨，「裝備和心理上都做足了準備」，一行人淋雨走5小時抵達天池山莊，描述說「因為大雨擠滿迫降的人(沒有登記要住山屋的人)，也有一些人冷到幾近失溫進山屋取暖」。他們還巧遇一同來此縱走的演員趙駿亞。
因演出《新兵日記》班長一角走紅的趙駿亞，前（24）也在YouTube頻道「班長帶你趣」，分享能高安東軍5天4夜縱走，並提醒說「沒有山屋可以擋風遮雨的縱走，是不是就不該誤以為入門縱走」。
此次能高安東軍2死山難在登山社團引發熱議，有人認為不管如何都不該分開行動，也有人質疑整個路線上山屋數量過少，發生狀況難以及時撤退，又無法避難。