羨慕Netflix投資韓國逾760億？史哲：台灣不投資自己、難吸引國際

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張廖萬堅提到，昨天看到一個新聞，韓國總統尹錫悅訪問美國，去拜訪Netflix執行長薩蘭多斯，結果Netflix趁機宣布要投資25億美金給韓國影視產業，折合新台幣約766億元，相當於文化部3年半的預算，再對比我國公共媒體的預算，仍停留在每年捐贈9億元給公視，比起日本NHK每年1,976億、英國BBC的1,835億、韓國KBS的329億，簡直是杯水車薪。
張廖萬堅說，部長剛剛報告也指出，這幾年來相關專案，包括客家台、台語台及Taiwan Plus，加起來公視目前執行的經費至少30億元以上，但公視每年僅獲9億元經費，詢問史哲羨不羨慕韓國？當初上任說要打造台流，對於韓流獲美國影音大亨大舉投資有什麼看法？
史哲回應，這不是羨慕的問題，而是一個擔憂和危機，Netflix的25億美金其實是投注在K-content（韓國內容）的概念，「我們的擔憂是說，能不能有台灣的T-content，甚至更擔憂未來T-content的T恐怕不是由台灣專屬，是由哪個國家專屬，大家都能猜到」。
史哲指出，這才是政府刻不容緩要解決的問題，「坦白講我們自己如果不投資自己、不建構好基礎建設，我們不可能期待外國人來投資。」
會後媒體詢問，韓國OTT下半年將大舉進入台灣及其他各國，這與Netflix大規模投資有關嗎？台灣該如何因應？
史哲認為有幾個面向值得深思，首先，為什麼Netflix要投資韓國的內容產業，主要是韓國兩大OTT（TVING、Wavve）在近2、3年都有進軍海外的計畫，也就是推動所謂的韓流，但事實上是韓國整體有意把它變成國際性內容產業，當Netflix看到這樣的狀況，知道其在國際上最大敵手變成韓國內容的時候，就不得不加入這個戰局。
他並重申，「如果我們自己不投資自己、不做大自己，就很難期待別人來投資我們。」
再來，他也提出一個很大的警訊，台灣的內容也希望成為國際的內容之一、具有國際能見度、盼成為T-content，但要注意這個T是屬於台灣還是別國（泰國），這個是台灣整體要面對的問題。
對於韓國的OTT也準備進軍台灣，史哲提到，此時就要思考到這麼多年來台灣所特許的頻道、電視台、電信，在頻道和平台上，是否有提供足夠的資源在投資內容，還是只是建構很好的高速網路系統，讓國外OTT大軍進入，「我們所建構的高速公路上面在跑的都是洋人的車子，我們自己的車子在哪裡？」
史哲說，現在的問題就是「我們自己不投資自己的內容產業」，希望大家正視當韓國OTT已經要進入到家裡面的時候，台灣自己的OTT與內容產業是不是要趕快急起直追。