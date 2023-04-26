航空迷等到了！星宇航空北美航線正式開航　張國煒任首航機長

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此外，美國國家旅遊局也提供印刷精美的全美50州旅遊資訊，作為旅客玩美旅遊的靈感密笈。同時，星宇航空也與eSIM4Travel合作，提供首航旅客1GB流量的「虛擬SIM卡」，流量使用完後可於線上即加即連，讓旅客的洛杉磯之旅更加輕鬆。
星宇航空執行長翟健華指出，今日首航洛杉磯，將進一步擴大我們的航網，迎接北美轉機客市場，為旅客提供便利、舒適的長程航線精品服務。未來也將繼續開闢北美其他航點，建構更綿密的航網，讓旅客前往北美的行程規畫更加便利，期望也讓台灣真正升級，發展為國際級的轉運中心。
美國在台協會副處長柯傑致詞指出，美國於2013年將台灣加入免簽證計畫，台灣也再2017年正式成為全球第7個，亞洲第2個加入美國「全球入境計畫」的國家，提升台美間的商務及旅遊便利性。台灣在2022年有21萬名旅客造訪美國，預估2023年赴美人數將成長139%。非常歡迎星宇航空加入台美航線，提供往來台美的旅客更多選擇。美國在台協會在今年五月也將組團，陪同台灣旅遊業者參加全美最大的旅遊貿易展IPW，希望能規劃更多吸引訪美旅客及商務人士的旅遊產品。
星宇航空開航洛杉磯前，便宣布與美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇隊及美國職籃NBA洛杉磯快艇隊展開合作。為使旅客在機上享受濃濃的洛杉磯球隊氛圍，6月1日後出發的台北-洛杉磯往返航班，可享用多項球隊聯名系列機上備品。
星宇航空台北-洛杉磯航線以全新Airbus廣體客機A350執飛，全艙等共306個座位，包含頭等艙4個、商務艙26個、豪華經濟艙36個及240個經濟艙座位，開航初期一週五班，並將於6月份起增班為每日飛航。