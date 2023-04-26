準備脫單！國師唐綺陽開示「2023年逢桃花年」　另揭4星象運勢

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星座運勢是大眾經常關注的日常話題，占星專家唐綺陽表示2023年適逢桃花年，同時也開示不同星象的運勢狀況。
- 水象星座：有機會在職場表現亮眼，忙於工作也別忘了好好吃頓早餐，也可順手幫同事點，為職場好人緣加分
- 土象星座：壓力大的時候可以來點炸雞、鹽酥雞、手搖飲等療癒系食物，適時讓內心的火得到抒發。
- 風象星座：今年應酬多的可多補充燙青菜或偶爾來點健康餐，讓身體輕盈少點負擔。
- 火象星座：人紅氣勢旺，不妨為自己點個火辣嗆麻的麻辣燙，再來杯降火的茶飲平衡一下。
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