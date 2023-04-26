納豆預告好事近了！求婚依依內心忐忑 癡情喊：她會接受嗎？
中天綜合台《同學來了》明（27）日播出「辦個婚禮吵到差點要離婚」，節目一開始，主持人納豆就大方透露和女友依依好事近了，更掛保證一定會讓大家吃到喜酒，不料遭阿Ken吐槽：「那也不一定，女方不見得同意。」納豆一聽瞬間慌了：「會啦！但現在真的還不敢想這些，我這一輩子難得這麼感謝一個人，她對我來講真的是很特別的存在。」
記者侯家瑜/綜合報導
納豆坦言想到要求婚，內心就很忐忑，「我常常會覺得說，到底要怎麼謝謝她，覺得她幫我這麼多，如果我要準備一個婚禮給她，她會接受嗎？」見納豆心慌無措，阿Ken鼓勵他大膽開口求婚：「你們一定是真感情，因為假如是我，我一定會趁納豆生病把他掏空！」梁赫群則提醒納豆結婚一定要有心理準備，「那跟遇上詐騙集團是一模一樣的，結婚可以讓你傾家蕩產。」他透露自己光宴客桌錢就花費150萬，而賓客名單更是讓他苦惱1個月，「有的人很奇怪，你發（喜帖）給他，他會說我們又不熟，你沒發給他，他又會說你怎麼沒發給我？我名單還拿給綜藝、戲劇大佬看，很多前輩又告訴我誰跟誰不能坐在一起，所以那個名單我改了又改。」
而梁赫群的抱怨讓老婆Stacey火冒三丈，因為身為婚顧的她，從策劃到婚禮當天的流程都是她一手包辦，梁赫群只需要負責賓客名單而已，「95%的客人都是男方的，飯店也是男方選的，那大家也清楚五星級飯店不就是這個價格，到底有什麼好說嘴的？」哈孝遠則分享自己曾幫納豆「代班」當伴郎，「因為他跟新娘說早上沒辦法但晚上可以，所以我就去幫他代了早上的班，那是米可白的婚禮，反正她最後就…（離婚）。」阿Ken一聽便直言：「（離婚）就你們兩個害的，伴郎怎麼可以隨便交換？而且你們一個高一個矮，大家會覺得七爺八爺來了，這個婚姻就掛掉！」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間9點《同學來了》。