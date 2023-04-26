宋少卿「當街抱抱」美魔女！返家過夜全被拍 結婚17年爆偷吃4次
在相聲界耕耘多年的53歲宋少卿前年因酒駕重挫形象，神隱演藝圈多時，今年初才復工；2006年娶回小10歲妻子譚曉詩的他，婚後4度被抓包與其他女性過從甚密，不過他一概否認出軌。豈料今（26）日他又被週刊爆出與一名短髮美魔女互動親密，兩人不僅返家過夜被拍，他甚至在街頭「熊抱」該名女子，讓人不免懷疑兩人真實關係以及宋的婚姻狀態。
記者郭佩蓉/綜合報導
根據《CTWANT》報導，宋少卿兩年多前曾上節目受訪，透露因為家中長輩過世，意外與老婆關係好轉，今年一月也談到酒駕後老婆曾震怒，兩人關係依舊。豈料，今日卻被爆出與一名短髮熟女出雙入對，女子不僅可以自由出入宋的住處，兩人還一起返家過夜，宋在街頭甚至從背後「熊抱」該名女子、將手搭在對方肩上，交情看來不一般，讓人不免懷疑兩人關係究竟為何。
事實上，宋少卿與譚曉詩結婚17年，多次被拍到與其他女性互動親密，像2020年宋被目擊與一群人到KTV歡唱，結束後他與另外兩名女性搭上計程車，坐副駕的宋被後方其中一名女子越過椅子，從後方環抱他的脖子，下車後三人一起走回宋少卿住處，不過他事後澄清對方僅是學生，沒有出軌偷吃。據報導，對於宋少卿與短髮女的關係，他手機未接，前助理代為詢問後則表示：「先不回應。」