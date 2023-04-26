狐臭7秒毀感情！許藍方驚爆「半數人自己聞不到」 1招快速檢測
無論是工作、談戀愛、與朋友相處，在各種場合與其他人交流時，除了在意外表的端正外，「氣味」也是影響觀感的一項重要指標，林口長庚醫院皮膚部副部長黃耀立表示，狐臭雖然不能說是病，但卻是隱形的社交殺手，人與人接觸決定好感距離只需7秒，不過許多民眾對自身體味毫無自知，兩性諮詢專家許藍方也強調，聞不到自己身上的味道與「嗅覺疲勞」有關。提醒民眾，有狐臭的人98%會有「濕黏性耳垢」，可由自我檢測是否有濕耳垢自行覺察，及早尋求協助。
記者張志浩/綜合報導
黃耀立表示，日前針對800名有約會經驗的網友，進行「兩性約會經驗─腋下多汗及異味觀念」調查中發現，假使與約會對象在網路上交談經驗的好感度是滿分100分，見面後如發現對方有狐臭的問題，好感度竟立即驟降為51.1分落入不及格，由此可看出當第一「味」漏餡，就會直接決定好壞印象。
黃耀立指出，嗅覺在嬰兒出生時就已開始發展，比視覺還早發展成熟，氣味能創造與事物連結的記憶，台灣平均每10個人就有4個人有腋下問題，狐臭雖然不能說是病，但就像是隱形的社交殺手，無論在兩性關係、學校同儕或職場社交上，腋味問題都是需要面對處理的。
許藍方則指出，市調顯示近半數男女認為有腋味者不自覺已造成他人困擾，但會立即對其產生負面觀感，聞不到自己身上的味道則是與「嗅覺疲勞」有關，當鼻子持續聞到同一種氣味，嗅覺中樞就會由興奮狀態轉入抑制狀態，為大腦避免過度疲勞，而進行的自我保護措施，因此很難察覺自身體味問題，對此黃耀立表示，有狐臭的人九成八會有濕黏性耳垢，可由自我檢測是否有濕耳垢自行覺察，及早尋求協助。