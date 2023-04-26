Krystal合作太投入！「鼻水之吻」竟牽絲金材昱人中 尷尬狂道歉
衛視中文台強勢韓劇銳不可檔！昨晚《由美的細胞小將2》播出大結局25歲到49歲女性平均收視率1.09，35歲到49歲女性瞬間收視更高達1.58，是2023年迄今繼《燦爛的守護神鬼怪》收視第二高的韓劇。昨晚（25日）晚上9點，將由人氣韓劇《瘋狂愛上你》接棒播出，由韓國「雕刻系美男」金材昱與「冰山公主」鄭秀晶（Krystal）聯袂主演，兩人初次合作就擦出火花！兩位俊男美女過去在作品中都不太搞笑，以冷傲氣質著稱，沒想到這次演技大挑戰展現了搞笑長才，讓觀眾們眼睛為之一亮，劇中除了經典浪漫橋段外，還有懸疑推理的謀殺劇情與激烈互爭吵場面，打破了一般傳統的浪漫喜劇的框架，不能錯過每週一至週五晚間9點，衛視中文台全台首播浪漫喜劇《瘋狂愛上你》。
記者賴禹妡/綜合報導
金材昱與鄭秀晶過去在韓國演藝界唯一有交集的是，十多年前鄭秀晶還是f（x）女團成員時，同團成員宋茜和2PM的Nichkhun拍《我們結婚了》引起話題，當時鄭秀晶有被記者問過如果有機會想和誰一起拍《我們結婚了》，她表示，那時自己17歲尚未成年，還沒到結婚年紀，只覺得金材昱歐巴太帥了，最後報導曝光演變成「想和金材昱拍《我結》」，沒想到一轉眼10年，這次終於一起搭檔合作，相處十分愉快且默契十足。
《瘋狂愛上你》拍攝時發生了不少有趣的花絮。鄭秀晶曾自爆和金材昱都屬過敏體質，平常很容易流鼻水，有一次劇組開拔到首爾南山附近拍攝浪漫吻戲時，天氣非常寒冷，冷風不斷吹來，所有人都凍到不斷皮皮挫，甚至已經沒有知覺。鄭秀晶笑著表示「拍攝時自己的鼻水不斷流下來，但太冷凍到沒有知覺，加上一次兩次不斷拍攝，金材昱的人中被自己的鼻水牽絲沾到都不知道，所以每次拍完都會很不好意思地跟他說對不起。」金材昱還補充說，當天其實是兩人第一次拍攝吻戲，沒想到卻是一場令人終身難忘的「鼻水之吻」。
而劇中還有一場經典的「階梯之吻」是兩人經過了幾番矛盾之後，男方向女方表達愛慕之意，金材昱對鄭秀晶表白：「我喜歡你！如果你不願意，現在就告訴我吧！因為我也會害怕。這次真的給你三秒。」說完就立刻就霸氣地把嘴巴湊上去狂吻，沒想到太過深情竟吻出了聲音，此橋段在韓國播出時，不僅讓收視率急速拉高，更引起了無數劇迷的熱烈討論，大家都說金材昱實在是「接吻高手」。
衛視中文台最新強檔浪漫喜劇《瘋狂愛上你》劇情描述智商高達190，身為韓國最頂尖的數學天才兼補教企業代表CEO的盧高鎮（金材昱飾）平常就只相信自己，對別人都非常苛刻無情，也因此不斷收到了「預告殺人」的信件，運氣不佳的他某天突然發生意外還喪失了記憶；而盧高鎮的秘書李新雅（鄭秀晶飾）長期被難搞的老闆霸凌，頭痛欲裂去診察後發現了罹患癌症，只剩下不到一年壽命，因此對老闆盧高鎮展開復仇計畫，兩人過程中互相安慰和理解，最後竟然意外地擦出了火花。精彩的內容鎖定衛視中文台，週一至週五晚間9點，浪漫喜劇《瘋狂愛上你》全台首播。