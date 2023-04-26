控蔡見興將合庫變自家金庫　王鴻薇加碼爆：傳聞小三也安插任職

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王鴻薇舉例，過去台企銀董事長黃博怡，就因為讓女婿任職，當時行政院於黃博怡讓自己女婿進入台企銀一事相當不滿，即使女婿經歷符合，還是大刀一揮讓翁婿兩人一起滾蛋，如果合庫金控再不出手，無疑是整個金融界的恥辱！
王鴻薇指出，其中合庫AMC黃姓副理，於108年曾被爆料與蔡見興多次進出旅館、而且幾乎是每周固定與蔡見興出差回高雄，領取出差費及交通費；這位副理來合庫AMC之前是一位無金融經驗的前護理師，這個人事案除了靠關係，還有什麼好解釋？
王鴻薇痛批，這次備受爭議的，就是都更危老代墊款放水，而蔡見興上任後在不動產部與稽核部安插三人，副總經理陳柏欣、吳姓經理、莊姓稽核事務員，內部都直言就是來當董事長的東廠，吳姓經理過去在其他公司只負責做一般房貸，莊姓稽核事務員更是毫無相關經驗更盛傳父親是蔡見興的好友，至於陳柏欣，就是負責督導都更代墊款案件，而且還一樣每週固定出差回高雄，領取出差費及交通費，公司也盛傳，他就是陳其邁安插的人馬，零零總總簡直無法無天。
最後，王鴻薇說，前述的蔡見興、黃姓副理、以及陳柏欣都涉嫌浮報公司通勤、出差津貼，據稱2018年開始，蔡見興以及親信幾乎每週都出差高雄，領取交通補助款與出差津貼，合庫AMC內部都有資料通通一個都跑不掉，要求合庫必須查明清楚，許多基層已經忿忿不平，沒有真相將難以服眾。