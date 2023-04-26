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多種動力一次滿足 BMW 5系列、i5將在5/24發表

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

BMW第八代5系列即將發表，這當然也包括了純電世代即將迎來的i5，不僅是燃油動力、油電複合動力，還有著插電式油電系統以及純電車款都將會一同登場，而除了詳細的外觀、內裝值得大家期待之外，更令人感到好奇的是動力表現上將會有什麼令人驚豔的地方。

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目前原廠僅釋出了i5的間諜照片，但相信5系列在外觀上不會差異太大。
目前原廠僅釋出了i5的間諜照片，但相信5系列在外觀上不會差異太大。
相信許多人已經看過了BMW大改款5系列的諸多間諜照，其雙腎型水箱護罩的面積似乎不再如此張狂，而i5純電車款也將會同步一起發表，相關的細節都要等到5/24才會知道，而在今年夏天就會開始進行生產，最快10月份就可以看到車輛出現，台灣市場部分也會迅速導入，今年秋季就會與大家見面，目前已知的純電i5基礎車型將會是後輪驅動的單一電動馬達配置，最大馬力335匹表現亮眼，而M60車型將會採用雙馬達系統，590匹的最大馬力預期將會擁有不俗的加速成績，但是關於電池容量以及續航里程則尚未公布，但相信在基礎車型上將會有約480公里的續航表現。

此外全新的i5還將會配備上Highway Assistant技術，在特定條件下可以完全解放雙手，而如果要進行變換車道，駕駛只需要查看後照鏡就可以完成，相信這項功能在5系列上市之後，7系列也會迅速更新，而關於其他動力的選擇上，原廠尚未公布數據，不過眼看著BMW XM Red Label擁有高達738匹的最大馬力，相信在這之後發表的M5應該也會不遑多讓，此外大家期待的5系列旅行車以及i5 Touring則將會在明年第一季的時候登場，在下個月的發表會上將會有更詳細的消息。

最新的5系列以及i5在車頭的鼻孔變得比較收斂一些。
最新的5系列以及i5在車頭的鼻孔變得比較收斂一些。
5系列在中大型房車市場當中佔有一席之地，全新世代車款的推出讓人期待先進駕駛輔助系統的進化。
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所有詳細的外觀以及動力資訊都要等到5/24正式發表才會確定。
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