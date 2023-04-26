多種動力一次滿足 BMW 5系列、i5將在5/24發表

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相信許多人已經看過了BMW大改款5系列的諸多間諜照，其雙腎型水箱護罩的面積似乎不再如此張狂，而i5純電車款也將會同步一起發表，相關的細節都要等到5/24才會知道，而在今年夏天就會開始進行生產，最快10月份就可以看到車輛出現，台灣市場部分也會迅速導入，今年秋季就會與大家見面，目前已知的純電i5基礎車型將會是後輪驅動的單一電動馬達配置，最大馬力335匹表現亮眼，而M60車型將會採用雙馬達系統，590匹的最大馬力預期將會擁有不俗的加速成績，但是關於電池容量以及續航里程則尚未公布，但相信在基礎車型上將會有約480公里的續航表現。
此外全新的i5還將會配備上Highway Assistant技術，在特定條件下可以完全解放雙手，而如果要進行變換車道，駕駛只需要查看後照鏡就可以完成，相信這項功能在5系列上市之後，7系列也會迅速更新，而關於其他動力的選擇上，原廠尚未公布數據，不過眼看著BMW XM Red Label擁有高達738匹的最大馬力，相信在這之後發表的M5應該也會不遑多讓，此外大家期待的5系列旅行車以及i5 Touring則將會在明年第一季的時候登場，在下個月的發表會上將會有更詳細的消息。