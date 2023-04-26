蘋果地位不保？手機市佔最新排行出爐 iPhone快被三星超車
手機市場向來就是蘋果和三星各佔山頭，即便疫情紅利消失，手機市場買氣築底，但蘋果和三星兩大品牌依舊是台灣民眾最愛的手機品牌。根據市調機構最新調查顯示，2023年3月台灣智慧手機市場的銷售市占排行，蘋果手機在台灣市場仍有35.1%市佔率奪冠，第二名三星市佔率31%與蘋果差距拉近，兩品牌就囊括超過6成的市場，另外，第三至第五名的品牌依序為OPPO、vivo及Redmi。
記者周淑萍/綜合報導
根據市調單位統計，本月台灣手機市場賣出33.5萬台，相較於2月的39萬台再降14％，也比2022年同期的38萬台減少12%，台灣手機市場銷量在3月明顯下降。傑昇通信分析，隨著解封後，消費者紛紛出籠回歸實體店面，但也代表買氣被分散，儘管品牌市占率仍以持有蘋果iPhone的用戶最多，然而實際銷售占比及銷售額卻較上月大幅衰退23%。
3月台灣銷量冠軍品牌為蘋果，前三名機型分別是iPhone 14 Pro（256GB）、iPhone 14（128GB）及iPhone 14 Pro Max（256GB），仍以升級有感的旗艦機型買氣最旺；另一方面，根據傑昇通信觀察，消費者在3C產品買新不買舊的認知下，上市超過半年的標準版iPhone 14（128GB），銷量也明顯較前代成長。
而三月在各品牌銷量一片衰退潮中，安卓陣營中表現最出色的陸系品牌為OPPO，前三名熱銷單機以入門機A57、A77 5G手機及中階新款的Reno8最受消費者青睞。此外， vivo超車紅米，重新站回第四名，進一步觀察，品牌前三名機型以螢幕大、拍照強、CP值最高的Y55s最熱門，其次才是自拍神機V25兩規格雙雙上榜，顯然價格低於萬元、拍照強悍的機型仍是該品牌消費者的最愛。