NBA季後賽／Russell Westbrook生涯的最後一張大約結束了

我是廣告 請繼續往下閱讀
隨著這份合約結束，他這個夏天將成為自由球員，而以他之前在湖人的履歷，市場上會開給他一份頂薪合約的球隊是肯定沒有、現實的說願意給中產都不多。這位9屆全明星和前MVP面臨一個尷尬的處境。
ESPN知名記者Brian Windhorst在去年7月在播客節目上直言，自己不看好這位9屆全明星還能得到聯盟球隊開出的合約，Tim Bontemps認為他在合約到期就會離開NBA，Tim MacMahon則稱他未來可能要去CBA打球。這些權威媒體，都認為他可能會在35歲時離開聯盟，除非他能改變自己。
但所幸在今年季中，他用一個勇敢的決定為自己得到一個再起的機會——在被交易和和爵士達成買斷，並且以老將底薪加盟快艇。在那個時刻，所有人都不看好快艇的簽約，事實上這是理智的判斷，因為在季中簽下威少這樣需要幫助他設定特殊戰術的球員是危險的。而且因為他在聯盟中名聲響亮，Tyronn Lue在安排輪換時，也不能無視他。
不過到了季後賽，Paul George實際上已經報銷，Kawhi Leonard只打了兩場，最後為這支球隊贏回尊嚴的卻是Westbrook。他在賽後和Devin Booker的擁抱就說明了，他用這5場比賽的表現為自己贏回了尊敬。
我想更重要的是，Westbrook證明了自己可以在一支季後賽球隊有所發揮，他在G1決勝時刻連續抓下進攻籃板，防守Booker成功、並且拿回球權。在投籃不準的時候，他的運動能力和經驗仍然給快艇帶來正面作用。
在這個聯盟中，會有一些感性時刻，但在錢的問題上沒人會講情懷。Westbrook打完這個系列賽，可能可以給他爭取下一份合約；若不能，那至少也是體面的告別。
在洛城度過了兩個賽季後，現在擺在Westbrook面前的選項直接而明顯：是要繼續向MVP賽季那樣打球，還是接受現實去扮演好角色球員？前一個在湖人已經宣告失敗，後一個在快艇還在實驗當中，不過在這一季有一個不錯的結尾。
在NBA中，你的每一次簽約都會成為個人的標籤，那象徵著出手權、在球隊內的話語權、以及在聯盟中的排位。而當你只要簽下一次低於前一次身價的薪資時，就很難再回去了。
這就是為什麼Westbrook的前經紀人Thad Foucher在去年夏天勸他，留在湖人接受自己的角色、並且支持主帥Darvin Ham的安排和決定。
但Russ就是Russ，他有自己自負的一面，那讓他來到現在泥濘般寸步難行的處境；但也是同一種東西，支持他在首輪打出了精彩的內容。畢竟一個球星若失去那種自信，他就只是一個球打得比較好的普通球員罷了。
畢竟若人類如同黑格爾所說，就是不斷地在追求認同，那在去年休賽季的情況下，他想要離開湖人、想要重新去證明自己還能主宰比賽，那也是再正常不過的事了。
總之，這應該就是Westbrook生涯最後一份大約，它已經結束了，無論結果是掌聲還是謾罵，那都是他自己選的，求仁得仁。
更多「NBA季後賽開打」相關新聞。