談拆「蛋」表現！陳吉仲坦言：害執政失分、雞蛋進口延至明年6月

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陳吉仲說，過去國人一天要吃20000萬顆雞蛋，近2、3年來健身風潮盛行，提升至2400萬顆雞蛋，在畜牧場無法擴建、提升量能的狀況下，又遇禽流感危機，才會自2月起，從無禽流感疑慮的土耳其、巴西、泰國等國進口雞蛋；3月進口600多萬顆、這個月進來3000萬顆，現在民眾買不到蛋的機會降低，5月進口7000萬顆蛋後，超市等任何通路都會很容易買到蛋，黑市價格也會因此大幅下跌。
陳吉仲說，目前黑市蛋價已回到盤價，傳統市場一箱200顆蛋，回到1000至1100元左右，不會再出現1400元高價；超市洗選蛋也大幅提供，一台斤回到68至70元左右。
陳吉仲表示，目前國內雞蛋日產量約2200多萬顆，快與國人每日需求的2400萬顆打平，並提到「明年不會缺蛋」，雞蛋供應仍希望以國產為主，國內要建立雞蛋庫存機制，儘量維持6000萬顆雞蛋的庫存，不足時才透過國外進口調節，「進口蛋目前還不會成為常態」，但評估今年秋冬時節禽流感風險高，因此將原本實施到今年底的雞蛋專案進口措施，延長到明年6月底，相信透過庫存與進口2機制調節，明年不會產生消費者很難買到雞蛋的情況。
被問及民間囤蛋情形，陳吉仲說，當業者預期國內量不足，當然認為蛋價會越來越高，民間就會有囤蛋行為，要解決這種狀況，就要透過進口方式遏止，隨著進口蛋普遍供應，就不會有囤蛋狀況、黑市價格自然也會下降。
針對豬肉需求旺季、端午節即將到來，外界關注國內是否缺豬肉，以及價格波動。陳吉仲指出，國內對豬肉需求量約50幾萬噸，目前缺口約1萬噸，但豬肉本來就可以進口，因此不會有缺豬肉的問題，也會讓毛豬價格維持在每公斤約90元的綠燈區。
對於此次缺蛋危機的表現，給自己打幾分？陳吉仲表示，過去幾年他都有遇到雞蛋不足的問題，都有調度成功，今年是因為禽流感很嚴重，加上進口雞蛋需要時間，才會面臨嚴重缺蛋、囤蛋、黑市價格炒高等現象；對於院長陳建仁甫上任就面臨「執政失分」，會覺得是自己沒做好責任，尤其農委會的工作是讓農民有利潤，也要確保消費者糧食安全；他感謝這次透過跨部會協助，才暫時解決缺蛋危機，以目前市場價格可知產銷秩序趨於穩定。